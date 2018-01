Games: CBLoL veta empréstimo de jogadores em 2018

O Campeonato Brasileiro de League of Legends foi apresentado nesta terça-feira para a versão 2018, que terá modificações no regulamento. A principal deles proíbe o empréstimo de jogadores entre as equipes, mesmo da Liga principal para a Liga desafiante.

Até 2017, era comum o empréstimo de jogadores, especialmente os reservas da Liga principal para defenderem clubes da Liga desafiante. Neste ano, os atletas serão exclusivos da equipe, mas a inscrição de jogadores fora do prazo está permitida, sem pagamento de multa. Pelas novas regras, dois jogadores poderão ser inscritos por equipe após a data final. Além disso, a regra de antialiciamento foi expandida para a Liga desafiante. As regras protegem as equipes mais fracas de perderem seus atletas para os times mais fortes.

As regras de penalidades também foi definidas para o torneio (abaixo). O torneio começa no dia 20 de janeiro e terá jogos da primeira fase até o dia 11 de março, em sete rodadas. A decisão do torneio acontece no dia 7 de abril.