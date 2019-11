Galvão volta para casa e garante: ‘Vida normal daqui para a frente’

Galvão Bueno usou suas redes sociais nesta sexta-feira 29 para anunciar que está de volta ao Brasil. O principal narrador da Rede Globo passou a última semana internado em Lima, no Peru, depois de ter sofrido um infarto, mas garantiu estar bem depois do susto e que voltará às atividades em no máximo 10 dias.

“Estou no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, pronto para pegar o voo e voltar para casa, em Londrina. Passo uma semana de repouso e, segundo meu médico – acredito muito nele –, vida normal daqui para a frente. No máximo dez dias de repouso e depois retorno às atividades, ao trabalho e a tudo. Muito obrigado a todos pelo carinho, fiz questão de mandar essa mensagem para vocês. Vida que segue, vida normal!”, comemorou o narrador.

Galvão estava em Lima para narrar a final da Copa Libertadores, entre Flamengo e River Plate, porém, passou mal dois dias antes e precisou ir às pressas para o hospital, onde foi submetido a um cateterismo. O locutor ficou um dia na UTI, mas não teve complicações e se recuperou rapidamente. Não foi a primeira vez que Galvão perdeu uma partida por problemas de saúde. Em outubro, o profissional de 69 anos não comandou as transmissões dos jogos da seleção brasileira contra Senegal e Nigéria por causa de uma gripe.