Galvão Bueno se emociona ao deixar SBT e fala de futuro: ‘Deus sabe o que faz’

A conquista do bicampeonato mundial da Espanha, com a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na prorrogação, após empate sem gols no tempo normal, marcou o encerramento da Copa do Mundo FIFA 2026 e também um momento histórico para a televisão brasileira. Ao fim da transmissão da decisão neste domingo, 19, o SBT e a N Sports prestaram uma emocionante homenagem a Galvão Bueno, que anunciou que esta foi sua última narração em Copas do Mundo.

O vídeo exibido pelas duas emissoras reuniu depoimentos de grandes nomes que fizeram parte da trajetória do narrador, entre eles Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Leonardo, Mauro Naves, Arnaldo Cezar Coelho, Tino Marcos, Boni e Fausto Silva. A homenagem foi conduzida por Mauro Beting, que embalou as imagens relembrando a importância de Galvão para o esporte e para a história das transmissões esportivas no Brasil.

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Visivelmente emocionado, Galvão agradeceu à equipe que participou da cobertura, aos parceiros e, principalmente, ao público que acompanhou as transmissões do SBT e da N Sports ao longo do Mundial.

“É difícil falar depois disso. Sinto-me extremamente realizado. Volto a dizer que estou muito feliz de estar no SBT e na N Sports. Agradeço a todos os meus amigos, aos meus sócios da N Sports, à Daniela e a toda a sua família. Estar na casa de Silvio Santos, neste momento, é muito importante.”

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O narrador também falou sobre o futuro e deixou em aberto a possibilidade de seguir contribuindo com o esporte em outras funções.

“Não sei se daqui a quatro anos vou estar aqui, nem em que condições de saúde estarei. Então, não penso mais em narração. Talvez fazer um comentário em Copa do Mundo ou apresentar um programa, que é uma coisa completamente diferente. Vamos deixar isso em aberto. Deus sabe o que faz. Quero agradecer a toda a minha família. À Lúcia, minha primeira esposa, que infelizmente já se foi, e que me deu a Letícia, o Cacá e o Popó Bueno. E à Desirée, grande amor da minha vida, que está ao meu lado e vive sua sétima Copa do Mundo comigo, cuidando de mim a cada instante”.

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