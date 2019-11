Galvão Bueno permanece na UTI, mas está consciente e seu quadro é estável

O estado de Galvão Bueno é estável. Familiares do narrador da Globo confirmaram na noite desta quinta-feira que o procedimento de cateterismo para a desobstrução de uma artéria foi bem sucedido e ele está consciente. Galvão ainda permanece na UTI e a família aguarda pelo laudo médico para saber o que ocasionou o mal-estar.

O dono da voz mais marcante das transmissões esportivas chegou a Lima na quarta-feira para narrar a final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e River Plate, que ocorre no sábado. Galvão saiu para jantar com a esposa Desirée durante a noite. Na manhã desta quinta-feira, o casal passeava em um mercado típico da cidade de Lima, capital do Peru e local da partida, quando o profissional de 69 anos sentiu-se mal.

Galvão Bueno já havia apresentado problemas de saúde até no ar. No primeiro jogo da semifinal da Libertadores entre Grêmio e Flamengo, o narrador estava com a voz prejudicada e não conseguiu narrar os gols das duas equipes no empate por 1 a 1. Depois da partida, ele pediu desculpas aos milhões de torcedores que estavam assistindo.