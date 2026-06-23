Galvão Bueno faz duras críticas à Copa nos EUA: ‘Nunca vi algo tão ruim’

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Galvão Bueno, recordista do Guinness por narrar mais Copas, agora no SBT, se define como “vendedor de emoções”. Apesar do entusiasmo, ele não poupou críticas às condições de transmissão nos estádios americanos, classificando-as como as piores em sua carreira de mais de 50 anos. Entenda os bastidores da lenda da narração.

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Ao entrar para o Guinness World Records como o profissional que mais partidas de Copa do Mundo narrou ao vivo na televisão mundial, Galvão Bueno, que nesta Copa lidera as transmissões pelo SBT, se classifica como um “vendedor de emoções”, alguém que precisa equilibrar o entusiasmo transmitido ao público com a obrigação de retratar o que acontece dentro e fora de campo.

Em entrevista recente, também teceu comentários ácidos e diretos à estrutura dos estádios americanos. A posição na tribuna da imprensa, no jogo de estreia do Brasil contra o Marrocos, por exemplo, foi alvo de suas críticas. “O lugar de transmissão aqui nesta Copa, no principal país no mundo, eu tenho que falar… nunca vi nada tão ruim na minha vida. Em mais de cinquenta anos, nunca vi nada tão ruim na minha vida em termos de lugar de transmissão. Nos dois primeiros jogos (do Brasil), nos dois primeiros estádios, em New Jersey e na Filadélfia”, disse ao Estadão.

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