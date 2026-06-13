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Esporte

Galvão Bueno detona estrutura de estádio na estreia do Brasil da Copa do Mundo

Seleção jogou neste sábado, 13, em empate contra o Marrocos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 21h24 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h52
Três homens em um estúdio de TV, sentados à mesa, com logotipos do SBT, FIFA e Sports ao fundo. O homem da esquerda usa óculos e blazer azul, o do centro, também de blazer, gesticula, e o da direita, de blazer, sorri. Uma faixa inferior indica É AGORA MÉXICO X ÁFRICA DO SUL com as bandeiras dos países
Galvão Bueno em transmissão da abertura da Copa do Mundo no SBT (SBT/Reprodução)
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Galvão Bueno detona estrutura de estádio na estreia do Brasil da Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

Galvão Bueno detonou a organização da Copa do Mundo e do estádio americano da estreia do Brasil neste sábado, 13. O narrador não só criticou o trânsito para chegar ao local em Nova Jersey, como também reclamou ao vivo da posição da cabine.

“Em 14 copas que eu fiz, esse é o pior lugar que já fiquei”, disse Galvão, sem se limitar à narração do jogo que deu empate ao Brasil em duelo com Marrocos. Placar final, 1 a 1.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Galvão Bueno
Gente
SBT
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