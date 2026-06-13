Galvão Bueno detona estrutura de estádio na estreia do Brasil da Copa do Mundo
Seleção jogou neste sábado, 13, em empate contra o Marrocos
Galvão Bueno detonou a organização da Copa do Mundo e do estádio americano da estreia do Brasil neste sábado, 13. O narrador não só criticou o trânsito para chegar ao local em Nova Jersey, como também reclamou ao vivo da posição da cabine.
“Em 14 copas que eu fiz, esse é o pior lugar que já fiquei”, disse Galvão, sem se limitar à narração do jogo que deu empate ao Brasil em duelo com Marrocos. Placar final, 1 a 1.
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