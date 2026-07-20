Galvão Bueno abre possibilidade para negociar Copa de 2030 em outra função

Após se despedir das narrações de Copas do Mundo, Galvão Bueno deixou em aberto a possibilidade de participar do Mundial de 2030, mas em um papel diferente. Durante a transmissão da final da Copa de 2026 pelo SBT, o narrador, visivelmente emocionado, afirmou que não pensa mais em voltar ao posto de locutor, mas cogita atuar como comentarista ou apresentador.

“Não sei se daqui a quatro anos vou estar aqui, nem em que condições de saúde estarei. Talvez fazer um comentário em Copa do Mundo ou apresentar um programa, que é uma coisa completamente diferente. Vamos deixar isso em aberto. Deus sabe o que faz”, comentou Galvão, agradecendo o apoio da família ao longo da carreira.

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“À Lúcia, minha primeira esposa. E à Desirée, grande amor da minha vida, que está ao meu lado e vive sua sétima Copa do Mundo comigo, cuidando de mim a cada instante”, completou.

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A decisão marca o fim de uma trajetória histórica como narrador em Copas do Mundo. Prestes a completar 76 anos, Galvão se emocionou ao encerrar a transmissão da final entre Espanha e Argentina, tratada por ele como sua despedida definitiva das narrações em Mundiais. “Sinto-me extremamente realizado”, expressou.

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