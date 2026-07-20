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Esporte

Galvão Bueno abre possibilidade para negociar Copa de 2030 em outra função

Narrador se emocionou em despedida neste domingo, 19

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 09h37 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h07
Homem de pele clara, cabelos escuros penteados para trás, óculos e microfone de lapela, vestindo camisa azul e blazer marinho, com expressão séria, em um estádio de futebol com arquibancadas azuis ao fundo
Galvão Bueno durante transmissão da Copa do Mundo de 2026 no SBT (SBT/Reprodução)
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Após se despedir das narrações de Copas do Mundo, Galvão Bueno deixou em aberto a possibilidade de participar do Mundial de 2030, mas em um papel diferente. Durante a transmissão da final da Copa de 2026 pelo SBT, o narrador, visivelmente emocionado, afirmou que não pensa mais em voltar ao posto de locutor, mas cogita atuar como comentarista ou apresentador.

“Não sei se daqui a quatro anos vou estar aqui, nem em que condições de saúde estarei. Talvez fazer um comentário em Copa do Mundo ou apresentar um programa, que é uma coisa completamente diferente. Vamos deixar isso em aberto. Deus sabe o que faz”, comentou Galvão, agradecendo o apoio da família ao longo da carreira.

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“À Lúcia, minha primeira esposa. E à Desirée, grande amor da minha vida, que está ao meu lado e vive sua sétima Copa do Mundo comigo, cuidando de mim a cada instante”, completou.

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A decisão marca o fim de uma trajetória histórica como narrador em Copas do Mundo. Prestes a completar 76 anos, Galvão se emocionou ao encerrar a transmissão da final entre Espanha e Argentina, tratada por ele como sua despedida definitiva das narrações em Mundiais. “Sinto-me extremamente realizado”, expressou.

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