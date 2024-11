Galatasaray x Tottenham: horário, onde assistir e prováveis escalações

Galatasaray e Tottenham vão se enfrentar pela quarta rodada da Europa League, nesta quinta-feira, 7, às 17 horas, no estádio RAMS Park, em Istambul.

As duas equipes estão em boa fase na competição, o Tottenham é o vice-líder, com três vitórias em três jogos, contra AZ, Ferencvaros e Qarabag. Já o time turco tem duas vitórias, contra Elfsborg e PAOK e tem um empate, contra o RFS. O clube está na quinta colocação geral da Europa League.

No campeonato local, o Galatasaray é o líder da competição, com nove vitórias e um empate, somando 28 pontos, 3 a mais que o vice-líder Samsunspor. O Galatasaray está em uma sequência de 11 jogos consecutivos sem perder.

O Tottenham chega em alta para o confronto depois de ter goleado o Aston Villa na última rodada da Premier League, por 4 a 1. O clube inglês está na sétima colocação do campeonato local, com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas.

O Galatasaray terá o desfalque do lateral-esquerdo Ismail Jakobs. O goleiro Fernando Muslera, que estava suspenso na última rodada, retorna ao time.

O Tottenham terá os desfalques do atacante Richarlison, dos zagueiros Micky van de Ven e Romero, do lateral-direito Djed Spence e do também atacante Wilson Odobert, todos por lesões. A tendência é que o Tottenham tenha um time misto escalado pelo treinador Ange Postecoglou, para preservar alguns titulares de desgaste.

Como assistir ao jogo entre Galatasaray e Tottenham?

A partida entre Galatasaray e Tottenham vai ser disputada no estádio RAMS Park, em Istambul, às 17 horas de hoje, dia 7. O jogo terá transmissão da CazéTV.

Prováveis escalações:

Galatasaray: Muslera; Ayhan, Sánchez, Bardakci e Kohn; Torreira e Sara; Yilmaz, Mertens e Akgun; Osimhen. Técnico: Okan Buruk.

Tottenham: Vicario; Gray, Dragusin, Davies e Udogie; Bergvall, Bissouma e Maddison; Johnson, Solanke e Werner. Técnico: Ange Postecoglou.

Arbitragem:

O árbitro da partida será o belga Lawrence Visser.