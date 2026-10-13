Galatasaray x Barcelona na Champions League: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 13, em Istambul, pela segunda rodada da fase de liga
Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Os donos da casa tentam conquistar os primeiros pontos na competição depois da derrota para o Sporting na estreia, enquanto os catalães chegam embalados por uma sequência de vitórias e buscam manter o aproveitamento perfeito na temporada.
O Galatasaray, comandado por Okan Buruk, aposta na força de sua torcida para surpreender um dos favoritos ao título europeu. A equipe turca estreou com derrota por 3 a 1 diante do Sporting, em Lisboa, resultado que a deixou na parte inferior da classificação. No Campeonato Turco, porém, o momento é mais favorável. O clube vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Kasimpasa e conta com jogadores experientes, como Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané e Rafael Leão. A principal dúvida está na presença do atacante Victor Osimhen, que voltou recentemente de lesão.
Do outro lado, sob o comando de Hansi Flick, a equipe catalã venceu os nove jogos disputados na temporada e começou sua participação na Champions League com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord, no Camp Nou. No Campeonato Espanhol, o time também mantém o ritmo, impulsionado pela vitória por 3 a 0 diante do Getafe. Para o confronto em Istambul, porém, Flick terá de lidar com desfalques importantes, entre eles o brasileiro Raphinha, afastado por lesão muscular. Lamine Yamal, Pedri e Rodri aparecem como peças fundamentais na tentativa de controlar o meio-campo e superar a marcação adversária.
O retrospecto favorece os catalães. Em dez confrontos oficiais entre os clubes, considerando também a Liga Europa, o Barcelona soma seis vitórias, contra apenas uma do Galatasaray, além de três empates. O encontro mais recente aconteceu em março de 2022, pelas oitavas de final da Liga Europa. Depois de um empate sem gols na Espanha, o Barcelona venceu por 2 a 1 em Istambul e garantiu a classificação.
Onde assistir à partida entre Galatasaray e Barcelona:
A partida entre Galatasaray e Barcelona nesta terça-feira, 13, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.
Prováveis escalações:
Galatasaray: Uğurcan Çakır; Deniz Gül, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara e Yunus Akgün; Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz e Rafael Leão. Técnico: Okan Buruk.
Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Pedri, Rodri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Gabriel Jesus e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.
Arbitragem:
- Árbitro: Marco Guida (Itália);
- Assistentes: Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti (Itália);
- Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
- VAR: Marco Di Bello (Itália);
- AVAR: Aleandro Di Paolo (Itália).