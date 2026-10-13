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Esporte

Galatasaray x Barcelona na Champions League: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 13, em Istambul, pela segunda rodada da fase de liga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 12h21
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 29: (THE SUN OUT, THE SUN ON SUNDAY OUT) General view of the stadium before the UEFA Champions League 2025/26 League phase MD2 press conference at RAMS Park on September 29, 2025 in Istanbul, Turkey. (Photo by Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)
RAMS Park, em Istambul (Andrew Powell/Liverpool FC/Getty Images)
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Galatasaray x Barcelona na Champions League: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Galatasaray e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, 13, às 16h (de Brasília), no RAMS Park, em Istambul, na Turquia, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2026/27. Os donos da casa tentam conquistar os primeiros pontos na competição depois da derrota para o Sporting na estreia, enquanto os catalães chegam embalados por uma sequência de vitórias e buscam manter o aproveitamento perfeito na temporada.

O Galatasaray, comandado por Okan Buruk, aposta na força de sua torcida para surpreender um dos favoritos ao título europeu. A equipe turca estreou com derrota por 3 a 1 diante do Sporting, em Lisboa, resultado que a deixou na parte inferior da classificação. No Campeonato Turco, porém, o momento é mais favorável. O clube vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Kasimpasa e conta com jogadores experientes, como Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sané e Rafael Leão. A principal dúvida está na presença do atacante Victor Osimhen, que voltou recentemente de lesão.

Do outro lado, sob o comando de Hansi Flick, a equipe catalã venceu os nove jogos disputados na temporada e começou sua participação na Champions League com uma goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord, no Camp Nou. No Campeonato Espanhol, o time também mantém o ritmo, impulsionado pela vitória por 3 a 0 diante do Getafe. Para o confronto em Istambul, porém, Flick terá de lidar com desfalques importantes, entre eles o brasileiro Raphinha, afastado por lesão muscular. Lamine Yamal, Pedri e Rodri aparecem como peças fundamentais na tentativa de controlar o meio-campo e superar a marcação adversária.

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O retrospecto favorece os catalães. Em dez confrontos oficiais entre os clubes, considerando também a Liga Europa, o Barcelona soma seis vitórias, contra apenas uma do Galatasaray, além de três empates. O encontro mais recente aconteceu em março de 2022, pelas oitavas de final da Liga Europa. Depois de um empate sem gols na Espanha, o Barcelona venceu por 2 a 1 em Istambul e garantiu a classificação.

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Onde assistir à partida entre Galatasaray e Barcelona:

A partida entre Galatasaray e Barcelona nesta terça-feira, 13, às 16h (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo SBT, na televisão aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pela HBO Max, no streaming.

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Prováveis escalações:

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Deniz Gül, Davinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı e Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Gabriel Sara e Yunus Akgün; Leroy Sané, Barış Alper Yılmaz e Rafael Leão. Técnico: Okan Buruk.

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García e João Cancelo; Pedri, Rodri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Gabriel Jesus e Anthony Gordon. Técnico: Hansi Flick.

Arbitragem:

  • Árbitro: Marco Guida (Itália);
  • Assistentes: Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti (Itália);
  • Quarto árbitro: Fabio Maresca (Itália);
  • VAR: Marco Di Bello (Itália);
  • AVAR: Aleandro Di Paolo (Itália).
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TAGS:
Champions League
FC Barcelona
Futebol: onde assistir
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