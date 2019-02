Gabriel não treina e pode desfalcar Grêmio

Por AE

Porto Alegre – O Grêmio pode ter um importante desfalque para o clássico contra o Internacional. Nesta terça-feira, o lateral-direito Gabriel não treinou e, assim, pode desfalcar a equipe no duelo de domingo, no Olímpico, pelo Campeonato Brasileiro.

Gabriel estava contundido e não enfrentou o Ceará na semana passada. Escalado para o jogo seguinte diante do Atlético Goianiense, ele não suportou as dores no tornozelo e precisou ser substituído. E, como ainda não está plenamente recuperado, pode ficar fora do jogo de domingo.

A boa notícia é o provável retorno do zagueiro Mário Fernandes, que não joga desde o dia 3 de agosto, quando lesionou o tornozelo direito. Ele treinou nesta terça-feira e pode, inclusive, ser improvisado na vaga de Gabriel, caso o lateral não se recupere.

Depois de retornar da seleção brasileira Sub-20, o volante Fernando ganhou uma folga e se reapresentará nesta quarta-feira. “Ele deve estar com ritmo de jogo e com astral ótimo. Foi titular e campeão mundial e devemos aproveitá-lo dentro dessa situação”, afirmou o técnico Celso Roth.