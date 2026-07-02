Gabriel Martinelli conta reação ao ser seguido por Justin Bieber no Instagram

Autor do gol da vitória sobre o Japão, que garantiu a classificação da seleção brasileira às oitavas de final da Copa do Mundo, Gabriel Martinelli comentou o fato de ser seguido por ninguém menos do que Justin Bieber no Instagram. O atacante do Arsenal, da Inglaterra, explicou que acredita que o cantor passou a acompanhá-lo por ser torcedor do clube londrino.

“Ele é torcedor do Arsenal. Na pré-temporada passada, que a gente foi para os EUA, ele foi no jogo, acabei não vendo ele, mas alguns jogadores foram lá e tiraram foto com ele. E agora, no início do ano, ele repostou uma foto minha de um gol que fiz, e começou a me seguir. Minha esposa ficou maluca. Ela disse: ‘você tem que mandar mensagem para ele, chamar ele para ir no jogo do Arsenal, ficar no nosso camarote”, contou Martinelli, em entrevista à Cazé TV.

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