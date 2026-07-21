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Esporte

Futebol: o retorno das competições internacionais para os clubes brasileiros

Sul-americana voltará nesta terça-feira, 21, e a Libertadores recomeçará em agosto

Por Gabriel Bussolotti Silveira 21 jul 2026, 13h40
LUQUE, PARAGUAY - MARCH 17: Fred Nantes, Director of Competitions of CONMEBOL, holds the Sportivo Luqueño slip next to Gustavo Costas, Head Coach of Racing Club (L) and José Rojas, former player, (R) during the Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 draw on March 17, 2025 in Luque, Paraguay. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)
Sorteio Copa Sul-Americana (Christian Alvarenga/Getty Images)
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Com o fim da Copa do Mundo, competições como o Brasileirão voltaram, mas os principais clubes do nosso país também terão compromissos internacionais a partir desta terça-feira, 21. A Sul-Americana voltará nesta semana e times como o Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio jogarão o campeonato nos próximos dias. O principal torneio do continente, a Libertadores, voltará somente no próximo mês, em agosto.

Sul-Americana

Antes da pausa para o maior torneio de seleções do Mundo, a Sul-Americana estava na fase de grupos. Diferentes da Libertadores, apenas os times que acabam em primeiro lugar se classificam direto para as oitavas de final, como foi o caso dos times brasileiros São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo.

Aqueles que terminaram a primeira fase da competição em segundo lugar, porém, ainda têm uma chance: eles enfrentarão os clubes que ficaram na terceira colocação de seus grupos da Libertadores. Os ganhadores dessas disputas, fase chamada de playoffs, passam para as oitavas de final da Sul-Americana.

Siga

A competição retomará nesta semana a partir dessa etapa. Os clubes nacionais como Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio, enfrentarão Universidad Central, da Venezuela, Independiente Medellín, da Colômbia, Sporting Cristal, do Peru, e Bolívar, da Bolívia, respectivamente. Esse será o primeiro jogo de dois compromissos que decidirão quem ficará com a vaga para a próxima fase.

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Confira as datas e horários das partidas dos brasileiros na Sul-Americana:

(21/07) Universidad Central x Santos – 21h30 (horário de Brasília)

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(22/07) Independiente Medellín x Vasco – 19h 

(22/07) Sporting Cristal x Red Bull Bragantino – 21h30

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(23/07)  Bolívar x Grêmio – 19h

Libertadores

A Libertadores, porém, só retornará em agosto. Válido pelas oitavas de final da competição, o Fluminense enfrentará o Independiente Rivadavia no dia 11, às 19h; o Palmeiras encarará o Cerros Porteño, às 19h, e o Cruzeiro jogará contra o Flamengo, às 21h30, ambos no dia 12; e, por fim, terá Mirassol x LDU, às 19h, e Rosário x Corinthians, às 21h30, no dia 13.

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