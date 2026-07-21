Futebol: o retorno das competições internacionais para os clubes brasileiros

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O futebol sul-americano aquece após a Copa! A Sul-Americana retoma esta semana com playoffs emocionantes, envolvendo Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio em busca das oitavas de final. A Libertadores, principal torneio do continente, aguarda agosto para suas oitavas. Confira as datas e prepare-se para a paixão continental!

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Com o fim da Copa do Mundo, competições como o Brasileirão voltaram, mas os principais clubes do nosso país também terão compromissos internacionais a partir desta terça-feira, 21. A Sul-Americana voltará nesta semana e times como o Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio jogarão o campeonato nos próximos dias. O principal torneio do continente, a Libertadores, voltará somente no próximo mês, em agosto.

Sul-Americana

Antes da pausa para o maior torneio de seleções do Mundo, a Sul-Americana estava na fase de grupos. Diferentes da Libertadores, apenas os times que acabam em primeiro lugar se classificam direto para as oitavas de final, como foi o caso dos times brasileiros São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo.

Aqueles que terminaram a primeira fase da competição em segundo lugar, porém, ainda têm uma chance: eles enfrentarão os clubes que ficaram na terceira colocação de seus grupos da Libertadores. Os ganhadores dessas disputas, fase chamada de playoffs, passam para as oitavas de final da Sul-Americana.

A competição retomará nesta semana a partir dessa etapa. Os clubes nacionais como Santos, Vasco, Red Bull Bragantino e Grêmio, enfrentarão Universidad Central, da Venezuela, Independiente Medellín, da Colômbia, Sporting Cristal, do Peru, e Bolívar, da Bolívia, respectivamente. Esse será o primeiro jogo de dois compromissos que decidirão quem ficará com a vaga para a próxima fase.

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Confira as datas e horários das partidas dos brasileiros na Sul-Americana:

(21/07) Universidad Central x Santos – 21h30 (horário de Brasília)

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(22/07) Independiente Medellín x Vasco – 19h

(22/07) Sporting Cristal x Red Bull Bragantino – 21h30

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(23/07) Bolívar x Grêmio – 19h

Libertadores

A Libertadores, porém, só retornará em agosto. Válido pelas oitavas de final da competição, o Fluminense enfrentará o Independiente Rivadavia no dia 11, às 19h; o Palmeiras encarará o Cerros Porteño, às 19h, e o Cruzeiro jogará contra o Flamengo, às 21h30, ambos no dia 12; e, por fim, terá Mirassol x LDU, às 19h, e Rosário x Corinthians, às 21h30, no dia 13.