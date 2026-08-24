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Esporte

Fulham x Chelsea na Premier League: onde assistir, horário e escalações

Rivais de Londres se enfrentam nesta segunda, 24, pela primeira rodada do campeonato

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h01 | Atualizado em 24 ago 2026, 11h02
LONDON, ENGLAND - DECEMBER 2: A general view of Craven Cottage prior to the Premier League match between Fulham and Manchester City at Craven Cottage on December 2, 2025 in London, England. (Photo by Vince Mignott/MB Media/Getty Images)
Craven Cottage, em Londres (Vince Mignott/MB Media/Getty Images)
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Fulham e Chelsea se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 16h (horário de Brasília), no Craven Cottage, em Londres, pela primeira rodada da Premier League 2026/27. O clássico do oeste londrino marca também a estreia oficial dos novos treinadores: Álvaro Arbeloa comanda os donos da casa, enquanto Xabi Alonso inicia sua trajetória à frente dos Blues.

O Fulham chega para a abertura do campeonato depois de encerrar a pré-temporada com uma vitória por 1 a 0 sobre o Stuttgart, com gol de Timothy Castagne. Antes, a equipe havia empatado por 2 a 2 com o Málaga e perdido por 2 a 1 para o Crystal Palace. Nos seis amistosos disputados no verão europeu, os Cottagers somaram duas vitórias, dois empates e duas derrotas, em uma preparação marcada pela adaptação ao trabalho de Arbeloa.

O Chelsea também terminou sua preparação com vitória. No último amistoso, bateu a Real Sociedad por 3 a 1, no Stamford Bridge, com um gol de Morgan Rogers e dois do João Pedro. Antes disso, os Blues empataram por 3 a 3 com o Johor Darul Ta’zim e venceram o Milan por 3 a 0. A equipe de Xabi Alonso encerrou a pré-temporada com três vitórias, um empate e duas derrotas em seis partidas.

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Entre os brasileiros, João Pedro é um dos principais nomes do Chelsea para a estreia. O atacante marcou duas vezes no último amistoso e terminou a preparação como artilheiro dos Blues, com sete gols. A tendência é que comece como titular no trio ofensivo ao lado de Cole Palmer e Morgan Rogers. Contratado na temporada passada, João Pedro renovou recentemente seu contrato com o clube até 2034.

O Chelsea terá baixas no setor defensivo. Wesley Fofana cumpre suspensão, enquanto Anselmino está lesionado. No Fulham, Tom Cairney é desfalque para a estreia. As duas equipes tentam melhorar a campanha da última Premier League: os Cottagers terminaram na 11ª posição, enquanto os Blues ficaram apenas em décimo lugar.

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Onde assistir à partida entre Fulham e Chelsea?

Fulham e Chelsea se enfrentam nesta segunda-feira, 24, às 16h (horário de Brasília), no Craven Cottage, pela primeira rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Prováveis escalações

Fulham: Leno; Castagne, Bassey, Cuenca e Robinson; Berge, Iwobi, Palacios, Bobb e King; Garcia. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Chelsea: Robert Sánchez; Lacroix, Reece James e Colwill; Marco Palestra, Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Pedro Neto; Cole Palmer, João Pedro e Morgan Rogers. Técnico: Xabi Alonso.

Arbitragem

  • Árbitro: John Brooks;
  • Assistentes: Adam Nunn e Dan Cook;
  • Quarto árbitro: Paul Tierney;
  • VAR: Darren England;
  • Assistente do VAR: Adrian Holmes.
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