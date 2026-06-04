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As finais da NBA para o San Antonio Spurs começaram com derrota, mas com uma presença inusitada e inspiradora: freiras salesianas fervorosas. Conhecidas por sua devoção ao time, elas abençoaram jogadores como Wembanyama e Luke Kornet, mostrando que a paixão pelo basquete vai além das quadras e das celebridades.

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A campanha do San Antonio Spurs nas finais da NBA não começou bem. O time do Texas perdeu em casa o jogo 1 da série contra o New York Knicks por 105 a 95 nesta quarta, 3. Apesar do revés, o jogo foi abençoado. Sem exagero ou uso figurado da palavra, pois entre os empolgados fãs no Frost Bank Center estavam freiras dando apoio a equipe do Texas. Não há pegadinhas ou explicações divinas por trás da presença das Irmãs salesianas, elas são apenas fãs dos Spurs torcendo na primeira final da equipe em 12 anos.

Durante a campanha dos playoffs dos Spurs, as Irmãs chamaram a atenção nas arquibancadas. No jogo 6 das finais de conferência contra os atuais campeões Oklahoma City Thunder, elas foram levadas ao túnel de entrada dos jogadores e o francês Wembanyama fez questão de parar e cumprimentar cada uma das nove Irmãs de São João Bosco presentes. Na lateral da quadra, as Irmãs também abençoaram o reserva do francês, Luke Kornet, devoto católico.

Para o primeiro confronto contra os Knicks, a bênção das Irmãs entrou na rotina de jogo, com Wemby rezando junto das religiosas antes da partida.

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A presença das freiras, seguidoras dos preceitos de humildade Dom Bosco, contrasta com os torcedores hollywoodianos do lado dos Knicks, como Timothée Chalamet, Chuck D, Ben Stiller e o sempre chamativo Spike Lee.

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Vestindo camisas doados e com ingressos presenteados pela comunidade, as Irmãs alimentam a paixão de longa data alinhada com os valores da franquia. “Os esportes são mais do que entretenimento; o atletismo cria um terreno comum com os jovens, abre portas para conversas e oferece uma maneira natural de incentivar o trabalho em equipe, a disciplina e a virtude. É por isso que o apoio delas aos San Antonio Spurs significa tanto”, diz comunicado no site da igreja das Irmãs.

Em entrevista ao The Athletic, braço esportivo do New York Times, a Irmã Bernadette Mota revelou que uma cena inusitada de Irmãs mais velhas, já na comunidade de retiro das freiras, que nunca perdiam um jogo dos Spurs: “Elas até ficavam um pouco irritadas quando precisávamos desligar a televisão à noite, porque não podíamos ficar acordadas para assistir a todos os jogos, já que terminavam muito tarde. E, sabe, na rotina do convento, é preciso dormir mais cedo e acordar cedo para as orações.”

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Uma Irmã já falecida, inclusive, escrevia cartas ao técnico cinco vezes campeão da NBA com os Spurs, Gregg Popovich. Ele não apenas respondia como visitou o convento com sua esposa.

Confira a programação das finais da NBA

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3 de junho: jogo 1 das Finais da NBA

5 de junho: jogo 2 das Finais da NBA

8 de junho: jogo 3 das Finais da NBA

10 de junho: jogo 4 das Finais da NBA

13 de junho: jogo 5 das Finais da NBA (se necessário)

16 de junho: jogo 6 das Finais da NBA (se necessário)

19 de junho: jogo 7 das Finais da NBA (se necessário)