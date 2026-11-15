Fraudes de contagem de tempo nas maratonas acendem o alarme no mundo da modalidade

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Fraudes em maratonas, um problema antigo que se agrava com o crescimento do esporte, são tema desta análise. Desde casos históricos como Dorando Pietri e Rosie Ruiz até a recente desclassificação de uma influenciadora chinesa, o artigo explora como a desonestidade busca atalhos e as novas tecnologias para combatê-la.

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Com aguda ironia, a melhor forma de contar boas verdades, o escritor russo Fiódor Dostoiévski, autor de Crime e Castigo, tocou na ferida: “A mentira é o único privilégio do homem sobre todos os outros animais”. No esporte, o ímpeto da contrafação foi sempre um desejo encoberto, que culminou na desfaçatez do doping. E poucas modalidades são tão afeitas a se tentar obter alguma vantagem, por esbarrar nos limites da capacidade humana de sobrevivência, quanto a maratona. É postura que vem de longe. Na Olimpíada de 1908, em Londres, o italiano Dorando Pietri chegou trançando pernas, coração e mente ao cabo dos 42 quilômetros — nos instantes finais, foi ajudado por policiais, juízes e jornalistas que acompanhavam a prova, inclusive Arthur Conan Doyle, o pai de Sherlock Holmes, que desceu da arquibancada para dar uma mãozinha. Pietri perderia o ouro, descoberta a enrolação derradeira. Em 1980, na Maratona de Boston, a atleta americana Rosie Ruiz cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas com um tempo inacreditável, dados seus resultados. Descobriu-se, depois, que ela pegara “atalhos” no meio do caminho, por conhecer com exatidão o traçado do asfalto. Rosie seria eliminada (soube-se, mais tarde, que numa outra competição, em Nova York, fizera alguns trechos de metrô).

São episódios que soam inverossímeis, mas não. Estão comprovados. Eles ajudam a entender a trajetória de fraudes a longa distância — e por que o atual momento, de sucessivas desonestidades, anda pelas ruas. Há uma coincidência incômoda. A modalidade vive o apogeu, com mercado estimado em 21 bilhões de dólares anuais e crescimento de 33% de interessados apenas entre os jovens da chamada geração Z, de acordo com estatística levantada pelo aplicativo Strava, o mais procurado para medir distâncias e desempenhos. Contudo, nunca como agora houve tantos relatos para lá de esquisitos.

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No fim de setembro, na Maratona de Berlim — uma das mais procuradas por gente que começa a brincadeira, dado o chão plano — , a influenciadora fitness chinesa Sun Yuanyuan, conhecida nas redes sociais como Abeeeer, foi desclassificada após ser flagrada pegando carona em uma bicicleta durante a prova. Fotos feitas por outros competidores pipocaram nas redes. A moça, que tem mais de 500 000 seguidores na rede RedNote, pouco se lixou e saiu publicando fotos com a exata marca de 4h53min46s, pura invenção. Os chips eletrônicos de cronometragem confirmariam a trucagem. Sun, é óbvio, foi eliminada, perdeu patrocínios, mas não a turma de fiéis que a acompanha a um clique. Foi evento vergonhoso, que representou alarme e abriu a caixa de Pandora de escândalos. Há quem mexa nas informações colhidas por instrumentos como o Strava para postar lorotas nas redes sociais. Há quem troque o chip com um companheiro de pista mais bem preparado. Há quem manipule os relógios inteligentes que captam dados de satélites. Há quem não calçou tênis e simplesmente mente.

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O que fazer? Deflagrado o alarme, brotou movimentação saneadora. A Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU), criada para rastrear o que é torto, tem se dedicado a monitorar situações estranhas, com o apoio de inteligência artificial. Outra iniciativa é o projeto Race Auditor, do brasileiro Roberto Abrahão, diretor de TI, que, como hobby, analisa dados públicos oferecidos pelas corridas com os tempos dos participantes para identificar quem corta estrada. O sistema de programação cruza as informações considerando faixa etária, gênero e corredores com tempos similares em busca de irregularidades. “Da minha casa, nos Estados Unidos, vejo provas de qualquer lugar do mundo e consigo detectar com um bom grau de acurácia esses atalhos ilegais”, diz Abrahão. Os casos de burla não vão desaparecer de um quilômetro para outro, mas o único remédio é a vigilância. Com perdão da metáfora, é iniciativa que não se compara a um tiro rápido de 100 metros, mas a uma maratona.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021