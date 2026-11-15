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Fraudes de contagem de tempo nas maratonas acendem o alarme no mundo da modalidade

Mas já há movimentação para barrar as falsidades

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 08h00
Corredores em uma maratona, com o sol baixo no horizonte criando silhuetas e longas sombras no asfalto. Ao fundo, uma coluna alta com uma estátua dourada no topo.
INTERESSE - A prova clássica de Berlim: uma das mais procuradas pelos amadores (Maja Hitij/Getty Images)
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Com aguda ironia, a melhor forma de contar boas verdades, o escritor russo Fiódor Dostoiévski, autor de Crime e Castigo, tocou na ferida: “A mentira é o único privilégio do homem sobre todos os outros animais”. No esporte, o ímpeto da contrafação foi sempre um desejo encoberto, que culminou na desfaçatez do doping. E poucas modalidades são tão afeitas a se tentar obter alguma vantagem, por esbarrar nos limites da capacidade humana de sobrevivência, quanto a maratona. É postura que vem de longe. Na Olimpíada de 1908, em Londres, o italiano Dorando Pietri chegou trançando pernas, coração e mente ao cabo dos 42 quilômetros — nos instantes finais, foi ajudado por policiais, juízes e jornalistas que acompanhavam a prova, inclusive Arthur Conan Doyle, o pai de Sherlock Holmes, que desceu da arquibancada para dar uma mãozinha. Pietri perderia o ouro, descoberta a enrolação derradeira. Em 1980, na Maratona de Boston, a atleta americana Rosie Ruiz cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, mas com um tempo inacreditável, dados seus resultados. Descobriu-se, depois, que ela pegara “atalhos” no meio do caminho, por conhecer com exatidão o traçado do asfalto. Rosie seria eliminada (soube-se, mais tarde, que numa outra competição, em Nova York, fizera alguns trechos de metrô).

Mulher de cabelo curto, camisa amarela e shorts brancos, com número de corrida W50, sendo amparada por dois policiais uniformizados de preto, enquanto um terceiro policial de uniforme marrom observa à esquerda
ATALHO - A americana Rosie Ruiz em 1980, em Boston: ouro negado (David Madison/Getty Images)

São episódios que soam inverossímeis, mas não. Estão comprovados. Eles ajudam a entender a trajetória de fraudes a longa distância — e por que o atual momento, de sucessivas desonestidades, anda pelas ruas. Há uma coincidência incômoda. A modalidade vive o apogeu, com mercado estimado em 21 bilhões de dólares anuais e crescimento de 33% de interessados apenas entre os jovens da chamada geração Z, de acordo com estatística levantada pelo aplicativo Strava, o mais procurado para medir distâncias e desempenhos. Contudo, nunca como agora houve tantos relatos para lá de esquisitos.

Corredor exausto, com camisa 19 e shorts escuros, é amparado por dois homens de terno e chapéu, enquanto tenta cruzar a linha de chegada. Outras pessoas e policiais observam ao fundo, em uma corrida histórica em preto e branco.
ASSIM? - Pietri na corrida dos Jogos de 1908: mãozinha de juízes e jornalistas (Photo 12/UIG/Getty Images)
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No fim de setembro, na Maratona de Berlim — uma das mais procuradas por gente que começa a brincadeira, dado o chão plano — , a influenciadora fitness chinesa Sun Yuanyuan, conhecida nas redes sociais como Abeeeer, foi desclassificada após ser flagrada pegando carona em uma bicicleta durante a prova. Fotos feitas por outros competidores pipocaram nas redes. A moça, que tem mais de 500 000 seguidores na rede RedNote, pouco se lixou e saiu publicando fotos com a exata marca de 4h53min46s, pura invenção. Os chips eletrônicos de cronometragem confirmariam a trucagem. Sun, é óbvio, foi eliminada, perdeu patrocínios, mas não a turma de fiéis que a acompanha a um clique. Foi evento vergonhoso, que representou alarme e abriu a caixa de Pandora de escândalos. Há quem mexa nas informações colhidas por instrumentos como o Strava para postar lorotas nas redes sociais. Há quem troque o chip com um companheiro de pista mais bem preparado. Há quem manipule os relógios inteligentes que captam dados de satélites. Há quem não calçou tênis e simplesmente mente.

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Mulher de boné preto, óculos escuros, regata laranja e shorts branco sentada na garupa de uma bicicleta, com um homem de mochila preta à frente, em frente a um caminhão branco com detalhes vermelhos e a palavra IVECO visível
“VOU DE BICICLETA” - A chinesa Sun Yuanyuan: flagrada na garupa (./Reprodução)
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O que fazer? Deflagrado o alarme, brotou movimentação saneadora. A Official Marathon Time Integrity Unit (OMTIU), criada para rastrear o que é torto, tem se dedicado a monitorar situações estranhas, com o apoio de inteligência artificial. Outra iniciativa é o projeto Race Auditor, do brasileiro Roberto Abrahão, diretor de TI, que, como hobby, analisa dados públicos oferecidos pelas corridas com os tempos dos participantes para identificar quem corta estrada. O sistema de programação cruza as informações considerando faixa etária, gênero e corredores com tempos similares em busca de irregularidades. “Da minha casa, nos Estados Unidos, vejo provas de qualquer lugar do mundo e consigo detectar com um bom grau de acurácia esses atalhos ilegais”, diz Abrahão. Os casos de burla não vão desaparecer de um quilômetro para outro, mas o único remédio é a vigilância. Com perdão da metáfora, é iniciativa que não se compara a um tiro rápido de 100 metros, mas a uma maratona.

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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