Franchitti lidera treino marcado por acidente de Castroneves

O escocês Dario Franchitti deu mais um sinal de que pode iniciar em São Paulo sua recuperação na temporada da Fórmula Indy. Atual campeão da categoria, o piloto europeu, que não faz um bom início de campeonato, foi o mais rápido da segunda sessão de treinos livres para o GP paulistano, com o tempo de 1min22s261. O australiano Will Power, com a marca de 1min22s342, e o norte-americano Ryan Hunter-Reay, com 1min22s361, completaram a lista dos três primeiros colocados.

A segunda sessão de treinos no Anhembi foi marcada por diversos acidentes, causados pela postura mais agressiva dos pilotos, que buscavam os ajustes finais em seus carros para a tomada de tempos de definição do grid. Um dos incidentes envolveu o brasileiro Hélio Castroneves, que chocou-se com a barreira de proteção do muro após a primeira curva do circuito do Anhembi e perdeu o restante da atividade.

Mesmo com o acidente que o deixou de fora da maioria do treino, Helinho foi o brasileiro mais rápido na pista, com o 12tempo da sessão, 1min22s857, logo à frente de Rubens Barrichello, um dos principais prejudicados pelas longas paralisações causadas pelos acidentes. Tony Kanaan foi o 16e Bia Figueiredo acabou com a 23marca.

Os pilotos da Indy voltam a acelerar no circuito de rua do Anhembi às 14h05 (de Brasília) deste sábado para o treino classificatório. A corrida está marcada para as 14h30 de domingo.

Logo nos primeiros do treino, o australiano Ryan Briscoe rodou na entrada do Sambódromo e ficou com sua Penske atravessada na pista, causando bandeira vermelha e paralisando o treino. Poucos minutos após a bandeira verde ser acenada novamente, Hélio Castroneves passou por cima da zebra no S do Samba, perdeu contato com o asfalto e chocou-se com a barreira de proteção do muro. Bico e suspensão dianteira foram as partes do carro que ficaram mais danificadas. No momento do acidente, ele era dono do quarto melhor tempo.

Mais cedo, o brasileiro havia reclamado que a zebra da curva estava muito alta, o que poderia causar acidentes, e afirmou que o local poderia ser palco de mais colisões, principalmente na largada da prova. Foi neste mesmo trecho da pista que ele bateu na prova de 2011.

Poucos minutos dpeois de as atividades serem retomadas no circuito do Anhembi, a bandeira vermelha voltou a ser sinalizada. Desta vez, foi o japonês Takuma Satoque ficou parado com seu carro na curva de entrada para o Sambódromo. Bia Figueiredo também escapou, sem danos ao bólido.

O treino foi retomado apenas a dez minutos do fim e praticamente todos os pilotos foram à pista para buscar os últimos ajustes antes da classificação. Will Power chegou a liderar a tabela de tempos durante curto espaço de tempo, até que foi superado por Dario Franchitti. Pouco depois de o escocês anotar sua melhor volta na sessão, Josef Newgarden bateu na barreira de pneus e causou outra bandeira vermelha, responsável por encerrar mais cedo a atividade.