Francesa traída por figurino ganha medalha e se emociona

Um dia depois de viver seu “pior pesadelo”, ao deixar o seio à mostra por alguns segundos na prova eliminatória da patinação artística dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, a francesa Gabriella Papadakis chorou de felicidade nesta terça-feira. Ao lado do companheiro Guillaume Cizeron, ela conquistou a medalha de prata na prova, com a nota de 206,28 pontos.

A dupla ainda quebrou o recorde olímpico e mundial da prova no programa livre de dança no gelo nesta segunda apresentação, com 123,5 pontos. Os franceses só ficaram atrás da dupla canadense, formada por Tessa Virtue e Scott Moir, que marcou 206,7 pontos.

Na fase eliminatória, Gabriella Papadakis chorou após a prova e lamentou o ocorrido ao jornal americano USA Today. “Foi o meu pior pesadelo e aconteceu na Olimpíada. Eu estava bem distraída, aconteceu logo nos primeiros segundos. Eu disse a mim mesma que eu não tinha escolha e que tinha de seguir em frente.” Nesta terça, sem problemas com o figurino, a francesa pode comemorar a medalha de prata e chorou no pódio com a conquista.