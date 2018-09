‘France Football’ anuncia que entregará Bola de Ouro feminina

A revista France Football anunciou nesta segunda-feira que seu tradicional prêmio Bola de Ouro terá duas novas premiações a partir deste ano: uma para a categoria feminina e uma para jovens até 21 anos no masculino, além da já tradicional escolha do melhor jogador. O anúncio foi feito horas antes da festa do prêmio “concorrente”, o The Best, da Fifa.

A cerimônia da revista, que será realizada pela 63ª vez em 3 de dezembro, terá, portanto, a Bola de Ouro feminina e o troféu Kopa, em homenagem ao ex-jogador francês Raymond Kopa, para o melhor sub-21 – que se assemelha ao prêmio Golden Boy, concedido pela revista italiana Tuttosport desde 2003.

Será a primeira vez que a France Football entregará sozinha mais de uma honraria – houve mais de uma premiação apenas quando a publicação se juntou à Fifa, de 2010 a 2015.

A Bola de Ouro feminina terá os mesmos critérios da masculina, com o voto de um grupo de jornalistas especializados, enquanto o Kopa será eleito através de um júri composto por 33 ganhadores da Bola de Ouro, alguns deles ainda em atividade, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.