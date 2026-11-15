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Esporte

França x Turquia: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam neste domingo, 15, pela última rodada da Liga das Nações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 11h00
Campo de futebol gramado verde com bandeirinha de escanteio vermelha e amarela, arquibancadas vazias ao fundo e céu nublado
Stade Atlantique, em Bordeaux (Boris Streubel - UEFA/UEFA/Getty Images)
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A França recebe a Turquia neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique, em Bordeaux, pela sexta e última rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Vice-líder da chave, com dez pontos conquistados em cinco partidas, a seleção francesa busca confirmar sua classificação às quartas de final da competição. Comandada por Zinedine Zidane, a equipe chega pressionada após a derrota por 3 a 1 para a Itália, em Milão, resultado que custou a liderança do grupo. Os franceses apostam na criatividade de Michael Olise, na movimentação de Désiré Doué e no possível retorno de Kylian Mbappé, ausente na última rodada por problemas musculares. A França precisa apenas de um empate para garantir sua vaga no mata-mata, mas uma vitória mantém a equipe na disputa pela primeira colocação.

Já a Turquia entra em campo na lanterna do grupo, sem nenhum ponto conquistado em cinco partidas, e tenta encerrar sua participação na competição com uma vitória. Sob o comando de Sergen Yalçın, a seleção turca acumula cinco derrotas consecutivas e já está matematicamente rebaixada à Liga B. A equipe chega após perder por 2 a 1 para a Bélgica, diante de sua torcida, e aposta na criatividade de Arda Güler, na experiência de Orkun Kökçü e na presença ofensiva de Enes Ünal para surpreender os franceses.

O confronto também representa uma oportunidade de revanche para os turcos, derrotados pela França por 1 a 0 no primeiro turno da competição, em setembro, com gol de Kylian Mbappé.

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França e Turquia já se enfrentaram sete vezes na história, com cinco vitórias francesas, um triunfo turco e um empate. Apesar do retrospecto amplamente favorável aos franceses, a Turquia já surpreendeu a França nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, quando venceu por 2 a 0, em junho de 2019. 

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Onde assistir a França x Turquia ao vivo?

A partida entre França e Turquia terá transmissão ao vivo do SporTV 2 e da ge tv. O confronto acontece neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique, em Bordeaux, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

França: Mike Maignan; Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté e Adrien Truffert; Eduardo Camavinga e Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki e Désiré Doué; Kylian Mbappé. Técnico: Zinedine Zidane.

Turquia: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Ozan Kabak, Merih Demiral e Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek e Orkun Kökçü; Yunus Akgün, Arda Güler e Barış Alper Yılmaz; Enes Ünal. Técnico: Sergen Yalçın.

Equipe de arbitragem:

  • Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra);
  • Assistentes: Daniel Cook (Inglaterra) e Ian Hussin (Inglaterra);
  • Quarto árbitro: Robert Jones (Inglaterra);
  • VAR: Darren England (Inglaterra);
  • AVAR: Michael Salisbury (Inglaterra).
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Turquia
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