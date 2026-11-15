França x Turquia: onde assistir, horário e escalações

A França recebe a Turquia neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique, em Bordeaux, pela sexta e última rodada do Grupo A1 da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Vice-líder da chave, com dez pontos conquistados em cinco partidas, a seleção francesa busca confirmar sua classificação às quartas de final da competição. Comandada por Zinedine Zidane, a equipe chega pressionada após a derrota por 3 a 1 para a Itália, em Milão, resultado que custou a liderança do grupo. Os franceses apostam na criatividade de Michael Olise, na movimentação de Désiré Doué e no possível retorno de Kylian Mbappé, ausente na última rodada por problemas musculares. A França precisa apenas de um empate para garantir sua vaga no mata-mata, mas uma vitória mantém a equipe na disputa pela primeira colocação.

Já a Turquia entra em campo na lanterna do grupo, sem nenhum ponto conquistado em cinco partidas, e tenta encerrar sua participação na competição com uma vitória. Sob o comando de Sergen Yalçın, a seleção turca acumula cinco derrotas consecutivas e já está matematicamente rebaixada à Liga B. A equipe chega após perder por 2 a 1 para a Bélgica, diante de sua torcida, e aposta na criatividade de Arda Güler, na experiência de Orkun Kökçü e na presença ofensiva de Enes Ünal para surpreender os franceses.

O confronto também representa uma oportunidade de revanche para os turcos, derrotados pela França por 1 a 0 no primeiro turno da competição, em setembro, com gol de Kylian Mbappé.

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França e Turquia já se enfrentaram sete vezes na história, com cinco vitórias francesas, um triunfo turco e um empate. Apesar do retrospecto amplamente favorável aos franceses, a Turquia já surpreendeu a França nas Eliminatórias da Eurocopa de 2020, quando venceu por 2 a 0, em junho de 2019.

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Onde assistir a França x Turquia ao vivo?

A partida entre França e Turquia terá transmissão ao vivo do SporTV 2 e da ge tv. O confronto acontece neste domingo, 15, às 16h45 (horário de Brasília), no Stade Atlantique, em Bordeaux, pela sexta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Prováveis escalações:

França: Mike Maignan; Malo Gusto, Jérémy Jacquet, Ibrahima Konaté e Adrien Truffert; Eduardo Camavinga e Adrien Rabiot; Michael Olise, Rayan Cherki e Désiré Doué; Kylian Mbappé. Técnico: Zinedine Zidane.

Turquia: Uğurcan Çakır; Mert Müldür, Ozan Kabak, Merih Demiral e Ferdi Kadıoğlu; İsmail Yüksek e Orkun Kökçü; Yunus Akgün, Arda Güler e Barış Alper Yılmaz; Enes Ünal. Técnico: Sergen Yalçın.

Equipe de arbitragem:

Árbitro: Chris Kavanagh (Inglaterra);

Assistentes: Daniel Cook (Inglaterra) e Ian Hussin (Inglaterra);

Quarto árbitro: Robert Jones (Inglaterra);

VAR: Darren England (Inglaterra);

AVAR: Michael Salisbury (Inglaterra).