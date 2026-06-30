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França x Suécia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Seleção que avançar hoje vai enfrentar o Paraguai nas oitavas. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 09h52 | Atualizado em 30 jun 2026, 17h28
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Nova York e Nova Jersey vai ser o palco da final entre Espanha e Argentina (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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França x Suécia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

França e Suécia disputam uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 nesta terça, 30, às 18h (horário de Brasília). A partida, válida pela segunda fase, será disputada no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A França confirmou o favoritismo e venceu as três partidas que disputou até aqui no torneio, com dez gols marcados e somente dois sofridos. Os franceses terminaram a fase de grupos na liderança do Grupo I, na frente da Noruega, de Senegal e do Iraque. Os atacantes Mbappé e Dembelé marcaram quatro gols cada e estão entre os artilheiros da Copa.

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Do outro lado, a Suécia estreou na Copa goleando a Tunísia por 5 a 1, mas foi goleada pela Holanda pelo mesmo placar na segunda rodada e empatou em 2 a 2 com o Japão no encerramento da fase de grupos. Os suecos terminaram na terceira colocação do Grupo F, atrás da Holanda e do Japão.

A seleção que avançar hoje vai enfrentar o Paraguai nas oitavas de final, no sábado, 4, às 18h (horário de Brasília).

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Como assistir ao jogo entre França e Suécia hoje?

França e Suécia vão se enfrentar nesta terça, 30, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Dembélé, Olise e Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

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Suécia: Zetterström; Lagerbielke, Lindelöf e Gudmundsson; Bernhardsson, Ayari, Karlström e Stroud; Elanga, Gyökeres e Isak. Técnico: Graham Potter.

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Odds para França x Suécia:

Resultado final

Betano: França (1.32) – Empate (5.20) – Suécia (10.00)

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Bet365: França (1.25) – Empate (6.00) – Suécia (11.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Danny Desmond Makkelie (Holanda);
  • Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan De Vries (Holanda);
  • Quarto Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).
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