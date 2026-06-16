França x Senegal na Copa: onde assistir, horário e escalações

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França, vice-campeã, e Senegal se enfrentam na Copa do Mundo 2026 nesta terça (16), às 16h. Veja onde assistir à estreia das seleções no Grupo I, o histórico de cada equipe no Mundial e as prováveis escalações. Um embate crucial para as ambições de ambas na competição.

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Nesta terça-feira, 16, às 16 horas (horário de Brasília), a França, atual vice-campeã e uma das favoritas, estreia na Copa do Mundo 2026 contra Senegal. A partida, válida pela primeira rodada do Grupo I, será realizada no estádio de Nova York e Nova Jersey.

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A França chega em 2026 à sua 17ª participação em Copas do Mundo. Os franceses chegaram nas duas últimas finais do Mundial, com um título em 2018 e um vice-campeonato em 2022. A seleção francesa garantiu a classificação para a Copa sem sustos, após terminar as eliminatórias invicta, com cinco vitórias e um empate.

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Do outro lado, Senegal disputa em 2026 a sua quarta Copa do Mundo, depois de ter participado em 2002, 2018 e 2022. Na última edição, os senegaleses caíram nas oitavas de final. A melhor campanha senegalesa foi em 2002, na estreia em Mundiais, quando chegou às quartas de final. Senegal é o atual finalista da Copa Africana de Nações e chegou a ganhar a final contra Marrocos no campo, por 1 a 0, mas a organização do torneio deu a vitória para os marroquinos por W.O após a seleção senegalesa ter se retirado de campo em protesto contra a arbitragem.

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Iraque e Noruega completam o grupo I. As duas seleções também se enfrentam nesta terça, 16, às 19h (horário de Brasília).

Como assistir ao jogo entre França e Senegal hoje?

França e Senegal vão se enfrentar nesta terça, 16, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do SBT, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Michael Olise, Dembélé e Désiré Doué; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

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Senegal: Mendy; Koulibaly, Niakhaté e Diouf; Diatta, Camara, Diarra e Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson e Sadio Mané. Técnico: Pape Thiaw.

Odds para França x Senegal:

Resultado final

Betano: França (1.50) – Empate (4.25) – Senegal (6.60)

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Bet365: França (1.45) – Empate (4.50) – Senegal (7.00)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Alireza Faghani (Austrália);

Alireza Faghani (Austrália); Assistentes: George Lakrindis (Austrália) e James Lindsay (Austrália);

George Lakrindis (Austrália) e James Lindsay (Austrália); Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça);