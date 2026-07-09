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Esporte

França x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 9, vai definir o primeiro semifinalista do Mundial. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 08h36 | Atualizado em 9 jul 2026, 16h45
BOSTON, MASSACHUSETTS - JUNE 12: A general view of the Boston Stadium one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Haiti and Scotland at Boston Stadium on June 12, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)
Estádio de Boston vai ser o palco da partida entre França e Marrocos nesta quinta, 9 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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França x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

França e Marrocos se enfrentam nesta quinta-feira, 9, às 17h (de Brasília), em busca da primeira vaga na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A seleção francesa chega para o confronto com uma campanha invicta: são cinco vitórias, 14 gols marcados e apenas dois sofridos. Nas oitavas, a equipe de Didier Deschamps eliminou o Paraguai por 1 a 0, em partida que foi mais difícil do que o favoritismo indicava nas análises prévias. Kylian Mbappé é o vice-artilheiro da Copa, com 7 gols marcados.

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Do outro lado, depois de ficar em 4º lugar na Copa de 2022, o Marrocos já entrou no Mundial de 2026 como uma seleção que poderia chegar longe e vem confirmando as expectativas. Os Leões do Atlas voltaram às quartas com três vitórias e dois empates, incluindo um com o Brasil na estreia. O Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis na segunda fase do torneio e o Canadá nas oitavas, após uma convincente vitória por 3 a 0. Um dos destaques da equipe, o atacante Ismael Saibari, acabou se lesionando na última partida e será um desfalque para a seleção marroquina.

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O confronto de hoje terá dois ingredientes a mais: o primeiro é que será uma reedição da semifinal da Copa de 2022, quando a França levou a melhor por 2 a 0; o outro é que seis atletas do elenco marroquino nasceram em território francês.

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Como assistir ao jogo entre França e Marrocos hoje?

França e Marrocos vão se enfrentar nesta quinta, 9, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv ( no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Koné (Tchouaméni), Rabiot e Olise; Dembélé, Doué (Barcola) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

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Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui, Ounahi, El Khannouss e Brahim Díaz; Rahimi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Arbitragem

  • Árbitro: Facundo Tello (Argentina);
  • Assistentes: Juan Pablo Belatti (Argentina) e Gabriel Chade (Argentina);
  • Quarto Árbitro: Dario Herrera (Argentina).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol do Marrocos
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