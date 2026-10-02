França x Itália na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalações

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França e Itália se enfrentam nesta sexta-feira pela Liga das Nações. Os franceses vêm de 100% de aproveitamento, mas sem Mbappé, enquanto a Itália busca regularidade após altos e baixos, com Raspadori desfalcando o time. Saiba onde assistir, escalações e o histórico de um dos maiores clássicos europeus.

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A França recebe a Itália nesta sexta-feira, 2, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela terceira rodada do Grupo A1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA 2026/27.

Os franceses chegam embalados por duas vitórias por 1 a 0: primeiro sobre a Turquia e depois diante da Bélgica. A equipe agora dirigida por Zinedine Zidane soma seis pontos e mantém 100% de aproveitamento no torneio. O principal problema é a ausência de Kylian Mbappé, cortado após lesão no joelho esquerdo. Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué aparecem entre as principais alternativas ofensivas.

A Itália vive um cenário mais irregular. Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para a Bélgica, a seleção de Roberto Mancini reagiu de forma contundente ao vencer a Turquia por 4 a 1. A partida em Saint-Denis será, portanto, um teste importante para uma equipe que tenta reconstruir seu protagonismo no continente. Giacomo Raspadori está fora após exames confirmarem que o atacante não teria condições de atuar nesta sequência de jogos.

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Onde assistir à partida entre França e Itália hoje?

França e Itália se enfrentam nesta sexta, 2, às 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA 2026/27, no Stade de France, em Saint-Denis. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.

Prováveis escalações:

França: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix e Diouf; Akliouche, Camavinga e Da Cunha; Olise, Lepaul e Doué. Técnico: Zinedine Zidane.

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Itália: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri; Frattesi, Tonali e Fagioli; Cambiaghi, Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito. Técnico: Roberto Mancini.

Histórico do confronto

França e Itália carregam um dos confrontos mais tradicionais entre seleções europeias. Segundo os registros da UEFA, foram 41 partidas, com 20 vitórias italianas, 12 francesas e nove empates. A Itália também leva vantagem em gols, 86 a 60.

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No encontro mais recente, em novembro de 2024 pela Liga das Nações, a França venceu a Itália por 3 a 1. A rivalidade também inclui capítulos históricos como as finais da Euro 2000, vencida pelos franceses, e da Copa do Mundo de 2006, conquistada pelos italianos nos pênaltis.