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Esporte

França x Itália na Liga das Nações: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam nesta sexta-feira, 2, no Stade de France

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 09h30
PARIS, FRANCE - MARCH 23: General view inside the stadium prior to the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Croatia and France at Stade de France on March 23, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Stade de France, em Saint-Denis (Franco Arland - UEFA/UEFA/Getty Images)
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A França recebe a Itália nesta sexta-feira, 2, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela terceira rodada do Grupo A1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA 2026/27

Os franceses chegam embalados por duas vitórias por 1 a 0: primeiro sobre a Turquia e depois diante da Bélgica. A equipe agora dirigida por Zinedine Zidane soma seis pontos e mantém 100% de aproveitamento no torneio. O principal problema é a ausência de Kylian Mbappé, cortado após lesão no joelho esquerdo. Ousmane Dembélé, Michael Olise e Désiré Doué aparecem entre as principais alternativas ofensivas.

A Itália vive um cenário mais irregular. Depois de estrear com derrota por 2 a 0 para a Bélgica, a seleção de Roberto Mancini reagiu de forma contundente ao vencer a Turquia por 4 a 1. A partida em Saint-Denis será, portanto, um teste importante para uma equipe que tenta reconstruir seu protagonismo no continente. Giacomo Raspadori está fora após exames confirmarem que o atacante não teria condições de atuar nesta sequência de jogos.

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Onde assistir à partida entre França e Itália hoje?

França e Itália se enfrentam nesta sexta, 2, às 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Grupo A1 da Liga A da Liga das Nações da UEFA 2026/27, no Stade de France, em Saint-Denis. A partida terá transmissão da ESPN e do streaming Disney+.

Prováveis escalações:

França: Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix e Diouf; Akliouche, Camavinga e Da Cunha; Olise, Lepaul e Doué. Técnico: Zinedine Zidane.

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Itália: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni e Ruggeri; Frattesi, Tonali e Fagioli; Cambiaghi, Francesco Pio Esposito e Sebastiano Esposito. Técnico: Roberto Mancini.

Histórico do confronto

França e Itália carregam um dos confrontos mais tradicionais entre seleções europeias. Segundo os registros da UEFA, foram 41 partidas, com 20 vitórias italianas, 12 francesas e nove empates. A Itália também leva vantagem em gols, 86 a 60.

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No encontro mais recente, em novembro de 2024 pela Liga das Nações, a França venceu a Itália por 3 a 1. A rivalidade também inclui capítulos históricos como as finais da Euro 2000, vencida pelos franceses, e da Copa do Mundo de 2006, conquistada pelos italianos nos pênaltis.

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