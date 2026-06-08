França x Irlanda do Norte: onde assistir, horário e escalações
Amistoso desta segunda, 8, vai marcar a despedida da França dos seus torcedores antes da Copa do Mundo. Saiba como assistir ao vivo
A França entra em campo nesta segunda, 8, para disputar o seu último amistoso antes da Copa do Mundo de 2026. A partida será contra a Irlanda do Norte, na Decathlon Arena, em Lille, às 16h10 (horário de Brasília).
O jogo vai marcar a despedida da Seleção da França, finalista dos últimos dois Mundiais, da torcida francesa. No último amistoso disputado, a França perdeu de virada, por 2 a 1, para a Costa do Marfim. Antes, a equipe de Didier Deschamps havia vencido Colômbia e Brasil. A França está no Grupo I da Copa do Mundo, ao lado de Iraque, Noruega e Senegal. A estreia francesa será na terça-feira, dia 16, às 16h (de Brasília), contra Senegal, em Nova Jersey.
Do outro lado, a Irlanda do Norte não está classificada para a Copa do Mundo. A seleção chegou a disputar a repescagem europeia, mas foi eliminada pela Itália. A Irlanda do Norte vem de uma vitória por 1 a o contra Guiné e um empate em 1 a 1 contra País de Gales.
Como assistir ao jogo entre França e Irlanda do Norte hoje?
França e Irlanda do Norte vão se enfrentar nesta segunda, 8, às 16h10 (horário de Brasília), em partida amistosa, na Decathlon Arena, em Lille. A partida terá transmissão do Sportv e da ge tv.
Escalações confirmadas:
França: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Doué e Dembélé; Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.
Irlanda do Norte: Pierce Charles; McConville, Trai Hume e Ciaron Brown; Devenny, Alistair McCann, Shea Charles e Brodie Spencer; Patrick Kelly, Jamie Donley e Isaac Price. Técnico: Michael O’Neill.
Odds para França x Irlanda do Norte:
Resultado final
Betano: França (1.14) – Empate (7.50) – Irlanda do Norte (16.50)
Bet365: França (1.12) – Empate (8.00) – Irlanda do Norte (19.00)
Arbitragem:
- Árbitro: Sascha Stegemann (Alemanha);
- Assistentes: Christof Günsch (Alemanha) e Christian Gittelmann (Alemanha);
- Quarto árbitro: Martin Petersen (Alemanha);
- VAR: Christian Dingert (Alemanha);
- AVAR: Nicolas Winter (Alemanha).