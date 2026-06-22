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Esporte

França x Iraque na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 22, é válida pela segunda rodada do Grupo I. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida do Mundial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 22 jun 2026, 17h36
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - JUNE 19: General view before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Haiti at Philadelphia Stadium on June 19, 2026 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
 (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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França e Iraque vão jogar nesta segunda-feira, 22, às 18h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos.

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A atual vice-campeã mundial estreou na Copa com uma vitória por 3 a 1 contra Senegal, com direito a dois gols de Kylian Mbappé e um de Bradley Barcola. Apesar de um primeiro tempo ruim, os franceses cresceram na segunda etapa e venceram o primeiro jogo.

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Do outro lado, o Iraque largou atrás do placar contra a Noruega, chegou a empatar com um gol de Aymen Hussein, mas acabou perdendo a partida de estreia por 4 a 1. Com os três gols negativos de saldo, os iraquianos ficaram na lanterna do Grupo I. O Iraque está disputando a segunda Copa do Mundo da sua história e ainda busca a sua primeira vitória no torneio. Na primeira Copa disputada, em 1986, o Iraque terminou com três derrotas em três jogos.

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Como assistir ao jogo entre França e Iraque hoje?

França e Iraque vão se enfrentar nesta segunda, 22, às 18h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio da Filadélfia, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Theo Hernandez (Digne); Rabiot e Tchouameni (Koné); Dembélé, Olise e Doué (Barcola); Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Iraque: Jalal Hassan, Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashem e Mirkhas Doski; Zaid Ismail, Amir Al-Ammari, Ali Jazim e Ibrahim Bayesh; Ali Al-Hamadi e Aymen Hussein. Técnico: Graham Arnold.

Odds para França x Iraque:

Resultado final

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Betano: França (1.10) – Empate (10.00) – Iraque (25.00)

Bet365: França (1.071) – Empate (12.00) – Iraque (29.00)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Drew Fischer (Canadá);
  • Assistentes: Micheal Barwegen (Canadá) e Lyes Arfa (Canadá);
  • Quarto árbitro: Sandro Schärer (Suíça);
  • VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos).
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