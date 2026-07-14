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Esporte

França x Espanha na Copa: horário, onde assistir e escalações confirmadas

Equipes se enfrentam hoje, 14, pela semifinal da Copa do Mundo de 2026. Saiba como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 08h27 | Atualizado em 14 jul 2026, 16h00
DALLAS, TEXAS - JUNE 14: A general view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Group F match between Netherlands and Japan at Dallas Stadium on June 14, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Alex Pantling - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Dallas, nos Estados Unidos (Alex Pantling - FIFA/FIFA/Getty Images)
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França e Espanha decidem nesta terça, 14, às 16h (de Brasília), o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. A seleção que se classificar vai enfrentar Inglaterra ou Argentina na grande decisão. As duas seleções se enfrentam nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília).

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Os franceses venceram todos os 7 jogos que disputaram, marcaram 14 gols, sofreram apenas 2 e eliminaram Marrocos, Paraguai e Suécia nas fases eliminatórias. Kylian Mbappé, autor de 8 gols, divide a artilharia do torneio com Lionel Messi e lidera um ataque que também conta com Dembélé, Barcola e Olise.

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Do outro lado, a Espanha aposta em uma defesa que sofreu somente um gol em toda a competição e no controle do meio-campo. A equipe eliminou Portugal e Bélgica com gols decisivos de Mikel Merino nos minutos finais. Antes, a Roja havia eliminado a Áustria. O único gol sofrido pela equipe de Luis de la Fuente foi justamente na última partida, contra a Bélgica, quando venceu por 2 a 1.

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Como assistir ao jogo entre França e Espanha hoje?

França e Espanha vão se enfrentar nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Escalações confirmadas:

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

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Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Arbitragem

  • Árbitro: Iván Barton (El Salvador);
  • Assistentes: David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (Honduras);
  • Quarto árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);
  • Assistente reserva: Mahbod Beigi (Suécia).
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