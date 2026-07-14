França x Espanha na Copa: horário, onde assistir e escalações confirmadas

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França e Espanha se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo de 2026, nesta terça (14), às 16h, em Dallas, valendo vaga na final. A França chega invicta com o artilheiro Mbappé, enquanto a Espanha aposta em sua defesa sólida. Descubra onde assistir e os detalhes cruciais deste embate épico.

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França e Espanha decidem nesta terça, 14, às 16h (de Brasília), o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. A seleção que se classificar vai enfrentar Inglaterra ou Argentina na grande decisão. As duas seleções se enfrentam nesta quarta, 15, às 16h (horário de Brasília).

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Os franceses venceram todos os 7 jogos que disputaram, marcaram 14 gols, sofreram apenas 2 e eliminaram Marrocos, Paraguai e Suécia nas fases eliminatórias. Kylian Mbappé, autor de 8 gols, divide a artilharia do torneio com Lionel Messi e lidera um ataque que também conta com Dembélé, Barcola e Olise.

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Do outro lado, a Espanha aposta em uma defesa que sofreu somente um gol em toda a competição e no controle do meio-campo. A equipe eliminou Portugal e Bélgica com gols decisivos de Mikel Merino nos minutos finais. Antes, a Roja havia eliminado a Áustria. O único gol sofrido pela equipe de Luis de la Fuente foi justamente na última partida, contra a Bélgica, quando venceu por 2 a 1.

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Como assistir ao jogo entre França e Espanha hoje?

França e Espanha vão se enfrentar nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

Escalações confirmadas:

França: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Barcola e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

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Espanha: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz e Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena e Mikel Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Arbitragem

Árbitro: Iván Barton (El Salvador);

Iván Barton (El Salvador); Assistentes: David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (Honduras);

David Morán (El Salvador) e Antonio Pupiro (Honduras); Quarto árbitro: Glenn Nyberg (Suécia);

Glenn Nyberg (Suécia); Assistente reserva: Mahbod Beigi (Suécia).

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