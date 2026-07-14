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Esporte

França x Espanha: confira as escalações da semifinal da Copa do Mundo

Seleções se enfrentam nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília) por uma vaga na final

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 14h41 | Atualizado em 14 jul 2026, 14h43
Sete jogadores de futebol posam em fundo cinza, três com uniformes azuis e brancos da França, e quatro com uniformes vermelhos e azuis da Espanha. Os jogadores da França incluem um goleiro de amarelo e dois jogadores de linha. Os jogadores da Espanha incluem um goleiro de azul claro e três jogadores de linha. Todos usam chuteiras coloridas e meias altas, alguns sorrindo para a câmera
França x Espanha - semifinal da Copa do Mundo 2026 (FIFA/FIFA/Getty Images)
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França e Espanha se enfrentam nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília) pela semifinal da Copa do Mundo. A seleção vencedora do jogo no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, será a primeira finalista do Mundial; a perdedora ainda jogará a disputa pelo terceiro lugar do torneio.

As seleções fazem um duelo 100% europeu com retrospecto recente na semifinal da Eurocopa de 2024. A vitória na ocasião foi da espanhola que se sagrou campeã do torneio. O lado francês, no entanto, busca sua terceira final consecutiva sob comando de Didier Deschamps. Notícia boa para ambos os lados é que não há desfalques em nenhuma das seleções.

A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo H, apesar do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, pois venceu a Arábia Saudita e o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, derrotou a Áustria; nas oitavas, Portugal, e nas quartas, a Bélgica. A seleção do técnico Luis de la Fuente contou com gols nos últimos minutos, mas sem precisar de prorrogação para avançar no mata-mata.

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Sua adversária, a França também chega sem tempo extra na sua campanha. Foi primeira colocada no grupo I, com 100% de aproveitamento, vencendo Senegal, Iraque e Noruega. Repetiu a dose com tranquilidade contra a Suécia na fase de 16 avos de final; superou a catimba paraguaia nas oitavas e voltou a derrotar Marrocos nas quartas. Aurélien Tchouaméni volta ao time titular após ficar de fora dos dois últimos jogos se recuperando de uma lesão. 

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Do outro lado do chaveamento, Argentina e Inglaterra disputam a segunda vaga na final, em jogo nesta quarta, 15, às 16h.

Confira as escalações:

França: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Olise e Barcola. Técnico: Didier Deschamps.

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Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Como assistir ao jogo entre França e Espanha hoje?

França e Espanha vão se enfrentar nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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