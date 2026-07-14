França x Espanha: confira as escalações da semifinal da Copa do Mundo

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França e Espanha se enfrentam na semifinal da Copa do Mundo, nesta terça (14), às 16h, em Dallas. O duelo 100% europeu definirá o primeiro finalista, com a Espanha buscando repetir a vitória da Eurocopa 2024 e a França sua terceira final seguida, ambos sem desfalques. Acompanhe!

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França e Espanha se enfrentam nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília) pela semifinal da Copa do Mundo. A seleção vencedora do jogo no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, será a primeira finalista do Mundial; a perdedora ainda jogará a disputa pelo terceiro lugar do torneio.

As seleções fazem um duelo 100% europeu com retrospecto recente na semifinal da Eurocopa de 2024. A vitória na ocasião foi da espanhola que se sagrou campeã do torneio. O lado francês, no entanto, busca sua terceira final consecutiva sob comando de Didier Deschamps. Notícia boa para ambos os lados é que não há desfalques em nenhuma das seleções.

A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo H, apesar do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, pois venceu a Arábia Saudita e o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, derrotou a Áustria; nas oitavas, Portugal, e nas quartas, a Bélgica. A seleção do técnico Luis de la Fuente contou com gols nos últimos minutos, mas sem precisar de prorrogação para avançar no mata-mata.

Sua adversária, a França também chega sem tempo extra na sua campanha. Foi primeira colocada no grupo I, com 100% de aproveitamento, vencendo Senegal, Iraque e Noruega. Repetiu a dose com tranquilidade contra a Suécia na fase de 16 avos de final; superou a catimba paraguaia nas oitavas e voltou a derrotar Marrocos nas quartas. Aurélien Tchouaméni volta ao time titular após ficar de fora dos dois últimos jogos se recuperando de uma lesão.

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Do outro lado do chaveamento, Argentina e Inglaterra disputam a segunda vaga na final, em jogo nesta quarta, 15, às 16h.

Confira as escalações:

França: Maignan, Digne, Upamecano, Saliba, Koundé, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Mbappé, Olise e Barcola. Técnico: Didier Deschamps.

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Espanha: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena e Oyarzabal. Técnico: Luis de la Fuente.

Como assistir ao jogo entre França e Espanha hoje?

França e Espanha vão se enfrentar nesta terça, 14, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela semifinal da Copa do Mundo de 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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