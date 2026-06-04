França x Costa do Marfim: onde assistir, horário e escalações
Amistoso preparatório para a Copa do Mundo será disputado no Stade de la Beaujoire, em Nantes. Saiba como assistir
França e Costa do Marfim se enfrentam em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 4, às 16h10 (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes.
A seleção francesa está no Grupo I da Copa do Mundo, junto com Noruega, Senegal e Iraque. A equipe de Didier Deschamps está invicta há 9 partidas e venceu o Brasil e a Colômbia nos últimos dois amistosos disputados.
Do outro lado, a Costa do Marfim também venceu os últimos dois amistosos que disputou, contra Coreia do Sul e Escócia. Na edição de 2026, os marfinenses estão no Grupo E, ao lado de Alemanha, Equador e Curaçao.
Como assistir ao jogo entre França e Costa do Marfim hoje?
França e Costa do Marfim vão se enfrentar nesta quinta, 4, às 16h10 (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Stade de la Beaujoire, em Nantes. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.
Prováveis escalações:
França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Digne; Kanté e Tchouaméni; Olise, Cherki e Mbappé; Marcus Thuram. Técnico: Didier Deschamps.
Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Kossounou, Ousmane Diomande e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Seko Fofana; Nicolas Pépé, Elye Wahi e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.
Odds para França x Costa do Marfim:
Resultado final
Betano: França (1.34) – Empate (5.10) – Costa do Marfim (9.25)
Bet365: França (1.30) – Empate (4.75) – Costa do Marfim (9.00)
Arbitragem
- Árbitro: Sebastian Gishamer (Áustria);
- Assistentes: Roland Riedel (Áustria) e Santino Schreiner (Áustria);
- Quarto árbitro: Arnes Talic (Áustria);
- VAR: Manuel Schuettengruber (Áustria);
- AVAR: Christopher Jaeger (Áustria).