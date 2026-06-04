Ler Resumo





França e Costa do Marfim se enfrentam em amistoso crucial para a Copa do Mundo 2026. Ambas as seleções chegam invictas e buscando ajustar seus times. Saiba onde assistir a este confronto imperdível, as escalações prováveis e todos os detalhes do jogo desta quinta, às 16h10, exclusivo Sportv.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

França e Costa do Marfim se enfrentam em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, 4, às 16h10 (horário de Brasília), no Stade de la Beaujoire, em Nantes.

A seleção francesa está no Grupo I da Copa do Mundo, junto com Noruega, Senegal e Iraque. A equipe de Didier Deschamps está invicta há 9 partidas e venceu o Brasil e a Colômbia nos últimos dois amistosos disputados.

Do outro lado, a Costa do Marfim também venceu os últimos dois amistosos que disputou, contra Coreia do Sul e Escócia. Na edição de 2026, os marfinenses estão no Grupo E, ao lado de Alemanha, Equador e Curaçao.

Como assistir ao jogo entre França e Costa do Marfim hoje?

França e Costa do Marfim vão se enfrentar nesta quinta, 4, às 16h10 (horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026, no Stade de la Beaujoire, em Nantes. A partida terá transmissão exclusiva do Sportv.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano e Digne; Kanté e Tchouaméni; Olise, Cherki e Mbappé; Marcus Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Kossounou, Ousmane Diomande e Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié e Seko Fofana; Nicolas Pépé, Elye Wahi e Yan Diomande. Técnico: Emerse Faé.

Continua após a publicidade

Odds para França x Costa do Marfim:

Resultado final

Betano: França (1.34) – Empate (5.10) – Costa do Marfim (9.25)

Continua após a publicidade

Bet365: França (1.30) – Empate (4.75) – Costa do Marfim (9.00)

Arbitragem

Árbitro: Sebastian Gishamer (Áustria);

Sebastian Gishamer (Áustria); Assistentes: Roland Riedel (Áustria) e Santino Schreiner (Áustria);

Roland Riedel (Áustria) e Santino Schreiner (Áustria); Quarto árbitro: Arnes Talic (Áustria);

Arnes Talic (Áustria); VAR: Manuel Schuettengruber (Áustria);

Manuel Schuettengruber (Áustria); AVAR: Christopher Jaeger (Áustria).