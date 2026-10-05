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Esporte

França x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

Seleções disputam a liderança do Grupo A1 da Liga das Nações nesta segunda-feira, 5; saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 12h16
PARIS, FRANCE - MARCH 23: General view inside the stadium prior to the UEFA Nations League Quarterfinal Leg Two match between Croatia and France at Stade de France on March 23, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
Stade de France, em Saint-Denis (Franco Arland - UEFA/UEFA/Getty Images)
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França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. O confronto coloca frente a frente as duas primeiras colocadas da chave.

A França chega à partida na liderança, com sete pontos conquistados em três jogos, e ainda está invicta na competição. Na última rodada, a equipe comandada por Zinedine Zidane empatou com a Itália e perdeu a oportunidade de abrir vantagem na primeira posição.

Os franceses seguem sem Kylian Mbappé, que se recupera de uma lesão no joelho, enquanto Dayot Upamecano não estará disponível por suspensão. Sem o principal atacante, nomes como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué e Rayan Cherki ganham protagonismo no setor ofensivo.

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A Bélgica aparece logo atrás, com seis pontos, e pode ultrapassar a rival em caso de vitória fora de casa. O encontro, portanto, vale mais do que três pontos: quem vencer assume de forma isolada a liderança do Grupo A1 nesta quarta rodada.

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Onde assistir a França x Bélgica?

França e Bélgica jogam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Doué. Técnico: Zinedine Zidane.

Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Lukebakio, Godts e De Ketelaere. Técnico: Mark van Bommel.

Arbitragem:

A partida será apitada pelo escocês Nicholas Walsh. Os assistentes serão Francis Connor e Daniel McFarlane, também da Escócia. Donald Robertson será o quarto árbitro.

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No VAR estará Andrew Dallas, com Steven McLean como assistente de vídeo.

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Futebol: onde assistir
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