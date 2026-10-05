França x Bélgica: onde assistir, horário e escalações

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França e Bélgica duelam pela liderança do Grupo A1 da Nations League nesta segunda-feira. Invicta, a equipe francesa, desfalcada de Mbappé, enfrenta a Bélgica, que pode assumir a ponta. O confronto no Stade de France promete muita emoção e vale a primeira posição. Saiba onde assistir e as prováveis escalações.

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França e Bélgica se enfrentam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis, pela quarta rodada do Grupo A1 da Liga A da Nations League 2026/27. O confronto coloca frente a frente as duas primeiras colocadas da chave.

A França chega à partida na liderança, com sete pontos conquistados em três jogos, e ainda está invicta na competição. Na última rodada, a equipe comandada por Zinedine Zidane empatou com a Itália e perdeu a oportunidade de abrir vantagem na primeira posição.

Os franceses seguem sem Kylian Mbappé, que se recupera de uma lesão no joelho, enquanto Dayot Upamecano não estará disponível por suspensão. Sem o principal atacante, nomes como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué e Rayan Cherki ganham protagonismo no setor ofensivo.

A Bélgica aparece logo atrás, com seis pontos, e pode ultrapassar a rival em caso de vitória fora de casa. O encontro, portanto, vale mais do que três pontos: quem vencer assume de forma isolada a liderança do Grupo A1 nesta quarta rodada.

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Onde assistir a França x Bélgica?

França e Bélgica jogam nesta segunda-feira, 5 de outubro, às 15h45 (horário de Brasília), no Stade de France, em Saint-Denis. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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Prováveis escalações:

França: Maignan; Koundé, Jacquet, Lacroix e Truffert; Koné, Rabiot e Cherki; Dembélé, Olise e Doué. Técnico: Zinedine Zidane.

Bélgica: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele e De Cuyper; Tielemans, Vanaken e De Bruyne; Lukebakio, Godts e De Ketelaere. Técnico: Mark van Bommel.

Arbitragem:

A partida será apitada pelo escocês Nicholas Walsh. Os assistentes serão Francis Connor e Daniel McFarlane, também da Escócia. Donald Robertson será o quarto árbitro.

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No VAR estará Andrew Dallas, com Steven McLean como assistente de vídeo.