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Esporte

França vence catimba paraguaia com gol de pênalti e enfrenta Marrocos nas quartas

Mbappé marca único gol da partida empatando com Messi na artilharia da Copa

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 jul 2026, 20h16 | Atualizado em 4 jul 2026, 20h21
Dois jogadores de futebol em campo. Um, à esquerda, veste uniforme azul escuro com o número 10 e aponta para frente. O outro, à direita, usa camisa listrada vermelha e branca com o número 15, e shorts brancos. Ambos têm chuteiras coloridas e estão em um estádio com público ao fundo
Mbappé e Gustavo Gómez em França x Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo (Buda Mendes/Getty Images)
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França vence catimba paraguaia com gol de pênalti e enfrenta Marrocos nas quartas Priorize VEJA no Google

A França conheceu a catimba paraguaia neste sábado, 4, no estádio da Filadélfia. Em jogo pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os atuais vice-campeões do mundo precisaram de um gol de pênalti para vencer por 1 a 0 os sul-americanos. O autor do gol foi ele mais uma vez: Kylian Mbappé, que chegou a sete no torneio e respondeu na mesma moeda às provocações dos adversários. Nas quartas de final, a França enfrentará o Marrocos, na próxima quinta, 9, às 17h (horário de Brasília). 

O primeiro tempo foi típico de jogo enroscado da Libertadores. O time de menos tradição, neste caso o Paraguai, se resguardou na defesa, deu chegadas mais duras e apostou em escapadas de Almirón e Enciso.

Do outro lado, uma tricampeã mundial com um elenco com os principais jogadores da temporada. Apesar do calor na casa dos 35º na Filadélfia, o time de Didier Deschamps pressionou a saída de bola adversária, recuperando a bola ainda no campo de ataque. A França teve mais controle de bola desde o princípio, porém, sem chances claras para ameaçar o goleiro Orlando Gill, herói da classificação paraguaia contra a Alemanha na fase anterior. Mbappé sentiu na pele, entradas mais duras dos paraguaios, e Dembélé caiu na isca de princípios de brigas entre os jogadores.

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O segundo tempo começou no mesmo ritmo. Sem válvulas de escape, o goleiro Maignan fez lançamento direto para Mbappé, mas o atacante se embolou no domínio, e Cáceres chegou tirando limpo. Barcola isolou chute de fora da área e Kone parou no goleiro Gill.

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O ponto de desequilíbrio foi a entrada de Doué. O jogador vindo do banco tentou jogada individual pela esquerda e foi derrubado dentro da área por Diego Gómez. Após revisão do VAR, o juiz assinalou a penalidade. Na marca do pênalti, Mbappé deslocou Gill para marcar o único gol da partida. 

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O camisa 10 francês, então, se soltou. Seguiu encurralado entre os defensores paraguaios, mas respondeu à catimba paraguaia, diferente de Olise e Dembélé, que ficaram mais apagados. O capitão provocou, riu dos paraguaios, arriscou dribles, cavou faltas. Durante a parada para hidratação, os jogadores ensaiaram um segundo round de uma discussão, por conta de faltas duras dos paraguaios sobre Mbappé e Rabiot.

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Nos últimos minutos, o Paraguai teve chances em lapsos de atenção francesa, porém, errou nas finalizações. Eleito o melhor jogador da partida, Gill ainda fez defesaças contra Mbappé para manter a vantagem mínima aos Bleus, mas ficou por isso. Como no Palmeiras, Gustavo Gómez virou centroavante, também sem sucesso.

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