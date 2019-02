França vence amistoso contra Alemanha por 2 a 1 fora de casa

Em um dos grandes clássicos do futebol europeu, a Alemanha perdeu para a França por 2 a 1 nesta quarta-feira dentro de casa, em Bremen. As duas equipes foram a campo com desfalques importantes: Lahm, Schweinsteiger e Podolski não jogaram pelo anfitriões; do lado francês, a dupla de ataque Benzema e Remy, também não entrou em camp

As ausências pesaram mais para a Alemanha. Tocando bem a bola, os franceses tiveram boas oportunidades de marcar. Tanto que aos 20 minutos, Debuchy cruzou rasteiro da direita para Giroud, que empurrou para as redes, abrindo o placar para os visitantes. O gol do adversário acordou a Alemanha, que mandou no restante da primeira etapa, apesar de ter parado nas mãos do goleiro Lloris e na trave.

O segundo tempo começou disputado, com boas chances para os dois lados. Mas, aos 13 minutos, Malouda, que havia acabado de entrar no lugar de Yohan Cabaye, ampliou para a França. Amalfitano fez jogada pela direita, a zaga quase tirou, mas a bola acabou sobrando para o atacante do Chelsea, livre. A França ainda teve um gol anulado corretamente aos 37, com Saha, impedido. Aos 45, Cacau conseguiu descontar para a Alemanha, depois de receber cruzamento rasteiro da direita e entrar em diagonal pela esquerda. Mesmo assim, os franceses saíram vitoriosos, resultado que os confirma como um dos favoritos ao título da Eurocopa, que será disputada no meio do ano.