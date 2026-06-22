Espanha perde o primeiro lugar nas bolsas de aposta da Copa; saiba a posição do Brasil

A segunda semana da Copa começa com uma nova favorita, pelo menos para os apostadores que usam os mercados de predição. Mesmo sem ainda ter entrado em campo para sua segunda partida, o que acontece nesta segunda, 22, às 18h (horário de Brasília), a França assumiu a liderança no ranking das duas maiores plataformas do gênero, Kalshi e Polymarket, com cerca de 20% da preferência desse público. A Espanha, que começou a Copa no topo do ranking com cerca de 17% do volume de apostas, perdeu um pouco a confiança do mercado depois do empate em 0 a 0 com Cabo Verde e, mesmo depois da goleada de 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, segue em viés de queda com entre 13 e 14% – os números são dinâmicos e variam ao longo do dia, os dados citados aqui são de segunda-feira, 22, às 15h.Inglaterra e Argentina, que abriam o torneio com 10,8% e 8,7%, respectivamente, também subiram nos mercados após resultados positivos na fase de grupos.

O Brasil aparece com 5,7% no Kalshi e 6% no Polymarket, mostrando que a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti ainda não lhe credencia ao título.

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No quesito artilharia, o hat-trick (três gols na mesma partida) de Lionel Messi na estreia contra a Argélia o jogou para o topo do ranking, com 39% das apostas, seguido pelo francês Kylian Mbappé, com 26%, e Harry Kane, da Inglaterra, com 16%. Os brasileiros estão sem moral, e nenhum deles aparece com mais de 1%.

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Kalshi e Polymarket são os dois maiores mercados de previsão dos Estados Unidos e funcionam de forma diferente das casas de apostas tradicionais. Nas bets convencionais, é o próprio site que define as probabilidades e paga o prêmio ao vencedor. Nos mercados preditivos, a plataforma atua apenas como intermediária: são os próprios usuários que apostam uns contra os outros, e quem perde paga diretamente quem acertou. Os preços, portanto, não são fixados por uma empresa, mas determinados pela oferta e demanda em tempo real, como numa bolsa de valores. Quanto mais pessoas apostam num resultado, maior fica a probabilidade implícita, e menor o retorno potencial. O Kalshi e o Polymarket são regulados pela CFTC, o equivalente americano à Comissão de Valores Mobiliários, e já acumularam mais de 4 bilhões de dólares (mais de 20 bilhões de reais) em volume de negociações só nos mercados da Copa do Mundo.



Confira como está o ranking nesta segunda-feira, 22:

Seleção Kalshi Polymarket França 19,8% 20% Argentina 14,4% 14% Espanha 14% 14% Inglaterra 12,5% 13% Holanda 7,2% 5% Portugal 6,9% 7% Brasil 5,7% 6% Alemanha 5,7% 6% EUA 5,0% 4% Marrocos 2,3% 2% Noruega 2,2% 2% Japão 2,1% 2% México 2,4% 1% Colômbia 1,7% 2% Bélgica 1,1% 1% Suíça 0,6% 1% Croácia 0,5% 1%