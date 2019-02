França perde, mas avança junto com a Inglaterra às quartas

Inglaterra e França estão classificadas para as quartas de final da Eurocopa. Nesta terça-feira, os ingleses venceram a Ucrânia por 1 a 0, enquanto os franceses perderam para a Suécia por 2 a 0, mas passaram em segundo do grupo D. Na próxima fase, a Inglaterra enfrentará Itália e a França jogará contra a Espanha.

A Ucrânia começou o jogo atacando, mas a melhor chance do primeiro tempo foi da Inglaterra. O único gol da partida aconteceu no segundo tempo: aos 3 minutos, Gerrard cruzou na área, o goleiro Pyatov falhou e deixou a bola passar para Rooney cabecear para o gol. Aos 16 minutos, o ucraniano Devic dominou na área, cortou o marcador e finalizou. Terry tirou a bola já dentro do gol, mas o juiz não validou o empate. Em Kiev, a França perdeu a invencibilidade de 23 jogos. Com um primeiro tempo morno, os gols só saíram na etapa final. Aos 8 minutos, Ibrahimovic acertou um voleio e marcou um dos gols mais bonitos desta Eurocopa. Nos acréscimos, Larson fez o segundo. Mesmo com a vitória, a Suécia terminou a competição em último lugar do grupo D. (Com Agência Estado e Gazeta Press)