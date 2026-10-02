França fica no empate magro com a Itália pela Liga das Nações

O confronto entre França e Itália pela Liga das Nações da Uefa acabou em um empate magro nesta sexta-feira, 2, com um placar de 1 a 1. Os Le Bleus terminaram o jogo com um a menos, depois da expulsão de Upamecano nos minutos finais.

Do lado francês, o gol saiu dos pés de Michael Olise, aos 10 minutos do segundo tempo. Pouco depois, aos 23, o italiano Alessandro Bastoni empatou para a azurra. O maior destaque do jogo ficou para a atuação do goleiro italiano Donnarumma, que fez defesas decisivas na partida.

Zidane foi o centro das atenções, já que sua estreia em casa — diante de um público de 77.118 pessoas no Stade de France, nos arredores de Paris — ocorreu contra o mesmo adversário de sua última partida como jogador.

O ídolo francês de 54 anos nunca mais jogou profissionalmente depois de ser expulso por sua famosa cabeçada em Marco Materazzi na final da Copa do Mundo de 2006, em Berlim — partida que a Itália venceu nos pênaltis, sagrando-se campeã.

Continua após a publicidade

Também foi a primeira vez que Zidane pisou no estádio nacional da França desde o amistoso contra o México, em maio de 2006, quando completou 100 jogos pela seleção. Além de estar sob os holofotes devido ao seu passado, Zidane tenta deixar sua marca na seleção francesa nesta campanha da Liga das Nações, de olho no próximo grande torneio, a Euro 2028.

Mais uma vez, ele não pôde contar com o capitão Kylian Mbappé, já que o atacante do Real Madrid retornou ao seu clube após sofrer uma lesão no joelho ao marcar o gol da vitória na Turquia, na semana passada.

Continua após a publicidade

Líder do Grupo A1 da Liga das Nações, com sete pontos, a França é seguida de perto pela Bélgica, com seis. As duas seleções se enfrentam na segunda-feira, no último jogo desta data Fifa. Já a Itália soma quatro pontos, e enfrenta a Turquia em seguida.

(Com AFP)

Continua após a publicidade