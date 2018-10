FPF sorteia grupos e oficializa VAR no Campeonato Paulista de 2019

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2019. O Conselho Técnico da entidade também oficializou o uso de VAR (árbitro assistente de vídeo, na sigla em inglês) a partir das quartas de final da competição.

Os cabeças de chave são Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. As equipes de um grupo enfrentam times das outras chaves. Os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata. Os dois últimos colocados no geral serão rebaixados para a Série A-2.

Atual bicampeão estadual, o Corinthians caiu no Grupo C, que também conta com Mirassol, Ferroviária e Bragantino. Já o Palmeiras, vice-campeão na polêmica decisão deste ano, está no Grupo B, que terá também Guarani, São Bento e Novorizontino.

Rompido com a federação desde abril, o Palmeiras não enviou representantes à cerimônia. O presidente Maurício Galiotte, que chamou o Paulista de “campeonato pequeno”, afirmou que o clube segue em litígio com a entidade em função da final deste ano, em que alegou ter havido interferência externa na arbitragem de Marcelo Aparecido.

VAR, regulamento e premiação

O uso da arbitragem de vídeo a partir das quartas de final do Paulistão de 2019 já havia sido anunciado pelo presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, no fim de agosto, no mesmo dia em que o dirigente foi reeleito para mais um mandato à frente da entidade.

Naquela ocasião, o dirigente revelou que os custos para utilização deste recurso serão bancados inteiramente pela entidade estadual, que incluiu a implantação do VAR como uma das promessas do item “desenvolvimento e capacitação” do plano de gestão apresentado para este próximo período de gestão de Carneiro Bastos, que vai até 2022.

Outra importante mudança definida pelos clubes se refere ao mando dos jogos: ficou determinado que uma equipe não poderá mandar uma partida no estádio do adversário. Algo que ocorreu nas quartas de final deste ano, quando o Bragantino usou o Estádio do Pacaembu no primeiro duelo com o Corinthians a fim de angariar uma maior receita de bilheteria.

O Paulistão de 2019 começará em 20 de janeiro e o confronto de volta da decisão ocorrerá em 21 de abril. O formato da competição é o mesmo da última temporada, com 16 clubes divididos em quatro grupos.

Na primeira fase, os participantes enfrentam apenas os times dos outros grupos, num total de 12 rodadas. Classificam-se às quartas de final os dois melhores de cada chave. Toda a fase de mata-mata será disputada em duelos de ida e volta. As duas equipes de pior campanha no geral serão rebaixadas à Série A2.

Cada clube poderá inscrever até 26 jogadores – 23 de linha e três goleiros. No entanto, as equipes poderão apresentar uma outra lista com um número ilimitado de atletas oriundos das categorias de base. A FPF distribuirá 11,7 milhões de reais em premiação. Só o campeão irá faturar 5 milhões de reais

Os grupos do Paulistão de 2019:

Grupo A

Santos

Ponte Preta

RB Brasil

São Caetano

Grupo B

Palmeiras

Guarani

São Bento

Novorizontino

Grupo C

Corinthians

Mirassol

Ferroviária

Bragantino

Grupo D

São Paulo

Oeste

Ituano

Botafogo

1. Palmeiras x Corinthians zoom_out_map 1 /19 O Corinthians conquista o título do Campeonato Paulista de 2018 - 08/04/2018 (Leonardo Benassatto/Reuters) O Corinthians conquista o título do Campeonato Paulista de 2018 - 08/04/2018

(com Estadão Conteúdo e Gazeta Press)