FPF define grupos da Copa São Paulo de Futebol Jr. 2020

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira 28 os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano que vem. A competição, que reúne os melhores jogadores de base do país, dará início ao calendário do futebol brasileiro em janeiro.

Ao todo, 128 times foram divididos em 32 grupos de quatro equipes cada, com sedes por todo o Estado de São Paulo. Ao final da primeira fase, os dois melhores de cada chave avançam para o mata-mata. O São Paulo, atual campeão do torneio, iniciará sua caminhada para defender o título no grupo 29, composto por São Bernardo, Operário-PR e Palmeira-RN.

A competição tem início no dia 2 de janeiro e vai até o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, quando a final será disputada no estádio do Pacaembu.

Confira os grupos da Copa São Paulo 2020:

GRUPO 1 – Osvaldo Cruz

Osvaldo Cruz-SP

Londrina-PR

São José-RS

Ponte Preta-SP

GRUPO 2 – Marília

Marília-SP

Santos-SP

Timon-MA

Olímpico-SE

GRUPO 3 – Assis

Assisense-SP

Atlético-GO

Dimensão Capela-AL

Botafogo-SP

GRUPO 4 – Bauru

Noroeste-SP

Botafogo-RJ

Visão Celeste-RN

Novorizontino-SP

GRUPO 5 – Jaú

XV de Jaú-SP

Vitória-BA

Serra-ES

Guarani-SP

GRUPO 6 – Rio Claro

Velo Clube-SP

Paraná-PR

Nacional-AM

Red Bull Brasil-SP

GRUPO 7 – Capivari

Capivariano-SP

Internacional-RS

Confiança-SE

Linense-SP

GRUPO 8 – Porto Feliz

Desportivo Brasil-SP

América-MG

Volta Redonda-RJ

Galvez-AC

GRUPO 9 – Tanabi

Tanabi-SP

Fortaleza-CE

Brasil de Pelotas-RS

Votuporanguense-SP

GRUPO 10 – Bálsamo

Mirassol-SP

Joinville-SC

Nova Iguaçu-RJ

Linhares-ES

GRUPO 11 – Franca

Francana-SP

Corinthians-SP

Retrô-PE

Fluminense-PI

GRUPO 12 – Cravinhos

Comercial-SP

Juventude-RS

Cuiabá-MT

Desportiva Perilima-PB

GRUPO 13 – Indaiatuba

Primavera-SP

Bahia-BA

Tupi-MG

XV de Piracicaba-SP

GRUPO 14 – Jundiaí

Paulista-SP

Athletico-PR

Gama-DF

Rio Claro-SP

GRUPO 15 – Itu

Ituano-SP

Fluminense-RJ

Socorro-SP

Vilhenense-RO

GRUPO 16 – Taboão da Serra

Taboão da Serra-SP

CRB-AL

Vila Nova-GO

Inter de Limeira-SP

GRUPO 17 – Araraquara

Ferroviária-SP

Palmeiras-SP

União Rondonópolis-MT

Petrolina-PE

GRUPO 18 – Sertãozinho

Sertãozinho-SP

Goiás-GO

Confiança-SE

Penapolense-SP

GRUPO 19 – Itapira

Itapirense-SP

Vasco-RJ

Carajás-PA

Jacuipense-BA

GRUPO 20 – Jaguariúna

Jaguariúna-SP

Criciúma-SC

Náutico-PE

Santo André-SP

GRUPO 21 – Mogi das Cruzes

União Mogi-SP

Grêmio-RS

Real-DF

Juventus-SP

GRUPO 22 – Suzano

União Suzano-SP

Chapecoense-SC

União ABC-MS

São Raimundo-RR

GRUPO 23 – Taubaté

Taubaté-SP

Atlético-MG

River-PI

Capital-TO

GRUPO 24 – Guaratinguetá

Manthiqueira-SP

ABC-RN

Resende-RJ

São Bernardo-SP

GRUPO 25 – Diadema

Água Santa-SP

Flamengo-RJ

Vitória da Conquista-BA

Trem-AP

GRUPO 26 – Mauá

Mauá-SP

Avaí-SC

Nova Andradina-MS

Atlético-CE

GRUPO 27 – Barueri

Oeste-SP

Cruzeiro-MG

Trindade-GO

Sergipe-SE

GRUPO 28 – Osasco

Audax-SP

Sport-PE

Desportiva-PA

Moto Club-MA

GRUPO 29 – São Bernardo do Campo

EC São Bernardo-SP

São Paulo-SP

Operário-PR

Palmeira-RN

GRUPO 30 – Guarulhos

Flamengo-SP

Santa Cruz-PE

América-RJ

Guarulhos-SP

GRUPO 31 – São Paulo (Estádio Nicolau Alayon)

Nacional-SP

Ceará-CE

Canaã-BA

São Caetano-SP

GRUPO 32 – SÃO PAULO (Estádio Canindé)

Portuguesa-SP

CSA-AL

Coritiba-PR

São Bento-SP

(Com Estadão Conteúdo)