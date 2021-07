FOTOS: Olimpíada sem torcida? Não é bem assim

1/15 Espectadores observam a comemoração do suíço Mathias Flueckiger após ganhar a prata na prova de Cross-country Mountain Bike - (Laurient Gillieron/EFE) 2/15 Kohei Yamamoto, do Japão, comemora com fãs na prova de cross-country masculino - (Greg Baker/AFP) 3/15 Fãs assistem atletas durante prova de triatlo individual feminino - (Kazuhiro Nogi/AFP) 4/15 Torcedores assistem partida de softball entre Japão e Estados Unidos, no Takasaki City Theatre - (Yasuyoshi Chiba/AFP) 5/15 Público em prova do ciclismo MTB, no Izu MTB Course - (Jonne Roriz/COB) 6/15 Fãs assistem atletas na prova de triatlo individual feminino - (Kazuhiro Nogi/AFP) 7/15 Torcedores assistem virtualmente a partida de tênis entre Naomi Osaka, do Japão, e Saisai Zheng, da China - (Wu Hong/EFE) 8/15 A nadadora japonesa Yui Ohashi, medalhista de ouro nos 400m medley, é vista em telão em Tóquio - (Yasuyoshi Chiba/AFP) 9/15 Público acompanhando Richard Carapaz, do Equador, vencendo a corrida no ciclismo de estrada, em Oyama - (Christopher Jue/EFE) 10/15 Público assiste atletas na prova de triatlo individual feminino - (Yasuyoshi Chiba/AFP) 11/15 Público assiste em telão prova do ciclismo MTB, no Izu MTB Course - (Jonne Roriz/COB) 12/15 Público acompanha a prova de triatlo masculino no Odaiba Marine Park - (Charly Triballeau/AFP) 13/15 Estudantes assistem a partida de futebol entre Nova Zelândia e Coréia do Sul - (Shinji Akagi/AFP) 14/15 Pessoas assistem a comemoração da judoca japonesa Uta Abe, medalhista de ouro, pela vitória do irmão Hifume Abe na final do judô masculino em um loja em Tóquio - (Yasuyoshi Chiba/AFP) 15/15 Alunos do ensino fundamental de Kashima assistem partida entre Estados Unidos e Austrália - (Shinji Akagi/AFP)

Um alarmante recorde que nada tem a ver com as disputas dos Jogos Olímpicos foi batido nesta quinta-feira, 29, em Tóquio: a capital japonesa registrou 3.865 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, a maior marca desde o início do surto, ano passado. Foi por causa deste triste cenário, que destoa das belíssimas cenas de comemoração dos competidores, que o Comitê Olímpico Internacional (COI), o governo do país e a organização dos Jogos tomaram a medida drástica de realizar a primeira Olimpíada sem a presença de público. Com algumas exceções.

O fechamento dos portões é obrigatório apenas nos eventos realizados em Tóquio. Outras cidades como Fukushima, Kashima, Oyama, Takasaki e Izu, sedes de modalidades como futebol, ciclismo, triatlo e softbol, vêm recebendo torcedores em número reduzido e sempre de máscara. A conhecida tecnologia oriental também ajuda a suprir a ausência nas arquibancadas, sem falar na criatividade daqueles que se posicionam em pontos estratégicos para ver, ainda que de muito longe, a passagem dos heróis olímpicos.