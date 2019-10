Fotos: Maradona é recebido com festa e até trono na volta a Rosário

1. Newell's Old Boys v Gimnasia y Esgrima La Plata - Superliga Argentina 2019/20 zoom_out_map 1 /5 Diego Maradona autografa trono feito em sua homenagem (Luciano Bisbal/Getty Images)

2. Newell's Old Boys v Gimnasia y Esgrima La Plata - Superliga Argentina 2019/20 zoom_out_map 2 /5 ROSARIO, ARGENTINA - OCTOBER 29: Newell's fans honored Diego Armando Maradona with a flagduring a match between Newell's Old Boys and Gimnasia y Esgrima La Plata at Marcelo Bielsa Stadium on October 29, 2019 in Rosario, Argentina. (Photo by Luciano Bisbal/Getty Images) (Luciano Bisbal/Getty Images)

3. Newell's Old Boys v Gimnasia y Esgrima La Plata - Superliga Argentina 2019/20 zoom_out_map 3 /5 Maradona esperando o ínicio da partida entre o seu time, o Gimnasia y Esgrima La Plata, contra o Newell's Old Boys, em Rosario (Luciano Bisbal/Getty Images)

4. Newell's Old Boys v Gimnasia y Esgrima La Plata - Superliga Argentina 2019/20 zoom_out_map 4 /5 Maradona posa ao lado do craque argentino Maxi Rodríguez (Luciano Bisbal/Getty Images)

5. Newell's Old Boys v Gimnasia y Esgrima La Plata - Superliga Argentina 2019/20 zoom_out_map 5/5 Maradona fala ao público após receber um quadro em homenagem a sua passagem pelo Newell's Old Boys (Luciano Bisbal/Getty Images)

Diego Armando Maradona, que nesta quarta-feira, 30, completa 59 anos, é o maior ídolo do futebol argentino e, mesmo não tendo obtido uma passagem vitoriosa como atleta no Newell’s Old Boys, segue visto como uma verdadeira entidade no clube de Rosário – o mesmo que revelou e por qual torce Lionel Messi. Na terça-feira, 29, o atual técnico do Gimnasia La Plata reencontrou a equipe rubro-negra em partida válida pelo Campeonato Argentino e foi recebido com festa, com direito a um insólito trono na beira do gramado. Seu time venceu com facilidade, por 4 a 0, o que não diminuiu a ovação ao herói do título mundial da Argentina em 1986.

Antes da partida, a diretoria do Newell’s Old Boys realizou um tributo emocionante para o ídolo. O ex-camisa 10 da seleção argentina recebeu um quadro com uma camiseta personalizada em homenagem à sua mãe. Depois, foi entregue ao ex-jogador um desenho retratando-o com a camisa do time de Rosário, feito por um jovem artista leproso.

Diego recibió como obsequio un retrato a grafito ✏ de una fotografía suya como jugador rojinegro. La obra fue realizada por Heber Varela, un leproso de solo 17 años de edad que lleva a #Newells y al arte en la sangre. pic.twitter.com/44amRS2QpL — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) October 29, 2019

Em campo, a torcida lotou o Estádio Marcelo Bielsa para ver Maradona. Novamente homenageado, o treinador adversário acompanhou a partida sentado em um trono disponibilizado pela equipe mandante. O capitão e ídolo do Newell’s, Maxi Rodríguez, entrou em campo com uma braçadeira com a foto de Maradona e a escrição “Diós” (Deus).

A repercussão da volta de Maradona a Rosário foi tanta que a emissora TNT Sports, que não tinha os direitos de transmissão da partida, decidiu exibir, ao vivo, apenas as reações de Maradona em seu trono:

A passagem de Maradona pelo Newell’s foi marcante, mas curtíssima. Tentando retomar a carreira depois de ser pego no doping, ele chegou ao clube em 1993 e, sofrendo com lesões, fez apenas cinco jogos oficiais e não conquistou nenhum título.

A alegria rubro-negra, porém, parou por aí, já que o Gimnasia goleou por 4 a 0, com gols de Leandro Contín, Maximilliano Caire, Tijanovich e Ariel Matías Garcia. O time de La Plata, porém, segue na penúltima colocação da Superliga Argentina, com sete pontos. O Newell’s é o sétimo colocado, com 18, enquanto River Plate, Boca Juniors e Argentinos Juniors dividem a liderança com 21.