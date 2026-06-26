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Esporte

Fotos do hexa? Seleção divulga ‘media day’ dos jogadores

Da camisa vermelha ao artilheiro do Brasil

Por Ígor Resende 26 jun 2026, 14h42
Jogador de futebol masculino, sorrindo, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com o número 9 e shorts azuis, braços abertos e pernas flexionadas, em fundo verde escuro
Matheus Cunha faz sua tradicional comemoração (Sam Robles/CBF/Divulgação)
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde dessa sexta-feira, 26, as fotografias dos jogadores da seleção brasileira no “media day” – uma sessão oficial para produzir imagens do elenco.

O Brasil se classificou em primeiro lugar do Grupo C e volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h, contra o Japão – pela fase de 16 avos.

Com mais de 400 registros, a primeira parte divulgada inclui alguns dos principais atletas na disputa da Copa do Mundo de 2026, tais como Alisson, Marquinhos, Matheus Cunha, Vini Jr. e Neymar. Veja as fotos abaixo:

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Jogador de futebol Vinicius Jr. de costas, vestindo camisa amarela da seleção brasileira com VINI JR. e o número 7 em azul, e shorts azuis. Ele flexiona os braços, mostrando os bíceps, e olha para a direita, em um fundo verde escuro
Vini Jr. tem quatro gols em três jogos (Sam Robles/CBF/Divulgação)
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Homem barbudo de cabelos longos e faixa branca na cabeça, sorrindo, vestindo camisa de futebol rosa e roxa com o escudo do Brasil e shorts rosa, braços cruzados, em fundo marrom
Goleiro Alisson em sua terceira Copa do Mundo (Sam Robles/CBF/Divulgação)
Homem de pele clara e cabelo cacheado escuro, vestindo camisa amarela da seleção brasileira, ajusta uma braçadeira azul com a frase FOOTBALL UNITES the World FIFA no braço direito, olhando para baixo, em fundo verde escuro
Marquinhos é o capitão do Brasil (Sam Robles/CBF/Divulgação)
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Neymar Jr. sorrindo e fazendo careta com a língua para fora, vestindo a camisa amarela da seleção brasileira com o número 10 e shorts azuis, em fundo verde escuro
Neymar estreou no Mundial 2026 contra a Escócia  (Sam Robles/CBF/Divulgação)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Neymar
Seleção Brasileira de Futebol
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