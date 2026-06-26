Fotos do hexa? Seleção divulga ‘media day’ dos jogadores

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na tarde dessa sexta-feira, 26, as fotografias dos jogadores da seleção brasileira no “media day” – uma sessão oficial para produzir imagens do elenco.

O Brasil se classificou em primeiro lugar do Grupo C e volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h, contra o Japão – pela fase de 16 avos.

Com mais de 400 registros, a primeira parte divulgada inclui alguns dos principais atletas na disputa da Copa do Mundo de 2026, tais como Alisson, Marquinhos, Matheus Cunha, Vini Jr. e Neymar. Veja as fotos abaixo:

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