Fortaleza x Atlético Mineiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Depois da parada para a Data FIFA, a Série A do Campeonato Brasileiro está de volta! Pela 30ª rodada, Fortaleza e Atlético Mineiro se enfrentam às 21:45 horas de hoje (16). A partida vai acontecer na Arena Castelão, na capital cearense. Por causa dos desfalques e da prioridade para o jogo da semifinal da Copa do Brasil, no próximo sábado (19), contra o Vasco da Gama, em São Januário, o galo deve ter uma equipe bem mexida para a partida. Do ataque, Hulk e Deyverson estão suspensos, Paulinho foi preservado e Scarpa também deve ser poupado. O Fortaleza ocupa a terceira colocação da tabela com 55 pontos, 5 a menos que o líder Botafogo. Já o alvinegro está na nona colocação com 40 pontos.

Como assistir ao jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro?

O jogo terá transmissão da Globo (CE e MG) e do Premiere.

Onde será realizada a partida?

A partida será realizada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 21:45 horas.

Continua após a publicidade

Prováveis escalações:

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Tomás Cardona (Titi) e Felipe Jonatan; Rossetto, Hércules e Pochettino; Marinho, Lucero (Kayzer) e Breno Lopes. Técnico: Vojvoda.

Atlético Mineiro: Everson, Mariano, Bruno Fuchs, Igor Rabello, Rômulo, Fausto Vera, Paulo Vitor, Igor Gomes, Palacios, Alisson e Alan Kardec. Técnico: Gabriel Milito.

Outros jogos:

Como assistir ao jogo entre São Paulo e Vasco da Gama?

São Paulo e Vasco vão se enfrentar também às 21:45 horas no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), com transmissão da Globo (exceto CE e MG) e do Premiere.

Como assistir Chapecoense e Santos?

Chapecoense e Santos vão se enfrentar na Arena Condá, em Chapecó, com transmissão do Premiere.