Fortaleza recebe Flamengo e faz campanha contra torcedores ‘mistos’

O Fortaleza, um dos quatro clubes nordestinos da Séria A do Brasileirão, idealizou para esta quarta-feira 16, dia em que recebe o líder Flamengo no Castelão, uma campanha de combate aos ‘mistos’, como são chamados os torcedores que se dividem entre dois clubes do coração, geralmente um da própria região e outro do Rio de Janeiro ou de São Paulo. A ação – preparada não por acaso para o duelo contra o time de maior torcida do Brasil e também da região Nordeste –, reacende uma velha controvérsia com raízes históricas. O jogo começa às 20h e será transmitido pelo canal Premiere.

Na noite de terça-feira, 15, o Fortaleza anunciou que a ​Cantina 1918, o restaurante do tricolor cearense no estádio, excluiu de seu cardápio a opção de pizza de sabor misto, em exaltação a seus “torcedores de verdade”. A medida gerou controvérsia nas redes sociais, sobretudo entre flamenguistas, que segundo a última pesquisa do DataFolha, respondem por 27% da torcida nordestina, contra apenas 4% de Bahia e Sport e 2% do Fortaleza.

O debate é antigo, não apenas no Nordeste, mas também nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde rubro-negros cariocas também são maioria. Os críticos dos “mistos” apontam que, ao longo de décadas, a mídia impôs a popularização dos times do chamado “eixo” ao transmitir apenas jogos de equipes cariocas e paulistas. Além disso, a distribuição desigual de cotas de TV e patrocínios é vista como um fator decisivo para que a população não apoie integralmente os times de sua região, que sofrem para chegar às divisões de elite.

NADA DE MISTOS! ❌ Nessa semana, na lanchonete do @fortalezaec, não vai ter espaço para mistos! "Que seu coração tenha um único dono" 👏👏👏👏👏 📽: @fortalezaec pic.twitter.com/bLmc6YhIIf — Copa do Nordeste (@CopaDoNordeste) October 15, 2019

Além da promoção das pizzas, a torcida do Fortaleza prepara outras ações para a partida diante do líder do campeonato, como um enorme mosaico na arquibancada. Fotos divulgadas por torcedores mostraram o técnico Rogério Ceni ajudando na montagem do desenho, na última madrugada. O conteúdo é mantido em segredo, mas especula-se que se trata de um desenho do Cristo Redentor – o que seria mais uma provocação aos torcedores mistos.

O técnico e o presidente de vocês também vão acompanhar a montagem de um mosaico às 00h20 de uma quarta-feira? Pois é, aqui a gente tem disso! #VamosFortaleza #FortalezaEC pic.twitter.com/OxSqWPseGn — Fortaleza Esporte Clube ⭐️ (@FortalezaEC) October 16, 2019

Debate nas redes sociais

A postura do Fortaleza foi encampada pelo perfil oficial da Copa do Nordeste e gerou uma acalorada repercussão. Enquanto muitos apoiaram a medida, citando argumentos históricos e culturais, outros, especialmente flamenguistas, acusaram o clube cearense de preconceito.

Houve também quem apontasse hipocrisia do Fortaleza pelo fato de o clube mandante ter aumentado a carga de ingressos para o visitante para quase 15.000 lugares – mais de 20% do total, ou seja, o dobro do padrão.

Realmente, nada de mistos! Sou nordestino e meu coração é todo Flamenguista.

A paixão é algo irracional, incomensurável. Não se pode, baseado na sua experiência, querer mudar a paixão dos outros. E se há torcedores que torcem para os dois? E daí? Ninguém tem nada a ver com isso. — Bruno Damasceno (@BrunoDamascenoo) October 16, 2019

Essa questão dos 'mistos' é um dos pontos que não tenho opinião formada. Sei bem na pele o quanto esse engajamento de torcedores com clubes de fora é prejudicial para o futebol nordestino. Ao mesmo tempo, não consigo desmerecer a paixão de um torcedor, seja qual time for. https://t.co/ODOzIC4qkr — Diego Borges (@DiBorges9) October 16, 2019

Sobre os torcedores mistos:

1) O time local só vai ter condições de lutar de igual pra igual com times do sul/sudeste se tiver apoio (inclusive financeiro) da sua torcida.

2) A mídia impõe os times do eixo rio/sp para nós, assim como impõe tantas outras coisas da cultura deles. — Sebastiããão, tem cuscuuuuuuz (@oopendays) October 16, 2019

A queda dos “mistos” do eixo é gradual. Digo que em 10 ou 15 anos os “mistos” serão simpatizantes/torcedores de clubes europeus. — Dudu Damasceno (@dududamasceno18) October 15, 2019

O Fortaleza enfrentou 16 times de fora da região Nordeste do país, times que tiveram a presença de suas torcidas.

Não houve uma linha a respeito disso, mas quando vai jogar contra o Flamengo além do lucro em cima dos “mistos” aproveita pra destilar ódio e preconceito… — Decoᶜʳᶠ (@deco1895) October 16, 2019

Lutando contra o preconceito disseminando mais preconceito. Parabéns pela vergonha que tão passando, tão de parabéns pelo papelão e complexo de inferioridade. Cresçam sem ter que ofender outros torcedores gratuitamente. — Zizinho (@mestrezizacrf) October 16, 2019

Essa história de torcedores Mistos ou de times do Eixo é antiga e a explicação é lógica.

Vou começar uma thread pois o assunto é longo e vou usar o meu exemplo pra mostrar aos mistos pq eles torcem pra time do eixo ou já torceram algum dia. Segue👇

