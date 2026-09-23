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Esporte

Fórmula E lança nova identidade visual voltada para cultura jovem em estreia de carro GEN4

Nova fase da modalidade de automobilismo elétrico combina ‘DNA competitivo’ com ‘imediatismo da cultura contemporânea’

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 15h24
Carro de corrida Fórmula E cinza metálico com detalhes roxos, visto de lado em movimento, com o logotipo FORMULA E em branco no topo
Nova identidade visual da Fórmula E (Formula E/Divulgação)
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Fórmula E lança nova identidade visual voltada para cultura jovem em estreia de carro GEN4 Priorizar nos meus resultados Google

A Fórmula E lançou nesta quarta, 23, sua nova identidade visual como início de uma era para a modalidade automobilística elétrica. Sob o lema de “Tornar o progresso emocionante”, a marca sinaliza uma aproximação ainda maior com a cultura jovem global, a alta performance e a inovação contínua. Junto da repaginação, a nova era chega com o carro GEN4, maior calendário de provas e formatos inéditos de streaming.

A atualização visual transmite a ideia de movimento, impulso e velocidade, combinando o DNA competitivo do automobilismo com o imediatismo da cultura contemporânea. O logotipo modernizado combina as letras F e E simulando movimentos, junto da tipografia refinada, paletas de cores dinâmicas, grafismos em movimento de alta energia. Cores vibrantes e uma tipografia expressiva capturam a energia incansável e dinâmica da categoria.

Quatro posts de redes sociais sobre Fórmula E. O primeiro mostra o piloto Oliver Rowland em um macacão vermelho. O segundo lista marcas de carros em verde neon. O terceiro, em preto e branco, exibe um fã com o punho erguido. O quarto apresenta a traseira de um carro de corrida em uma pista, com o texto Monaco E-Prix
Elementos da nova identidada visual da Fórmula E (Formula E/Divulgação)
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“A Fórmula E está crescendo rapidamente em todas as dimensões, desde as corridas nas pistas até nossa audiência global e nossas parcerias comerciais. Nossa identidade anterior representava um capítulo anterior; esta renovação de marca reflete exatamente para onde estamos indo agora”, afirma Ellie Norman, Chief Marketing Officer da Fórmula E.

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A renovação da marca acompanha outras novidades da Fórmula E na temporada, como o carro GEN4, uma parceria de streaming com a Disney+ e o novo formato E-PrixUnleashed, que eleva ainda mais a competitividade.

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