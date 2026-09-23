Fórmula E lança nova identidade visual voltada para cultura jovem em estreia de carro GEN4

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A Fórmula E lançou sua nova identidade visual, marcando o início de uma era focada em alta performance, inovação e cultura jovem. Com o lema “Tornar o progresso emocionante”, a modalidade elétrica se repagina visualmente e anuncia novidades como o carro GEN4, maior calendário de provas e novos formatos de streaming, refletindo seu crescimento global e ambições futuras.

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A Fórmula E lançou nesta quarta, 23, sua nova identidade visual como início de uma era para a modalidade automobilística elétrica. Sob o lema de “Tornar o progresso emocionante”, a marca sinaliza uma aproximação ainda maior com a cultura jovem global, a alta performance e a inovação contínua. Junto da repaginação, a nova era chega com o carro GEN4, maior calendário de provas e formatos inéditos de streaming.

A atualização visual transmite a ideia de movimento, impulso e velocidade, combinando o DNA competitivo do automobilismo com o imediatismo da cultura contemporânea. O logotipo modernizado combina as letras F e E simulando movimentos, junto da tipografia refinada, paletas de cores dinâmicas, grafismos em movimento de alta energia. Cores vibrantes e uma tipografia expressiva capturam a energia incansável e dinâmica da categoria.

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“A Fórmula E está crescendo rapidamente em todas as dimensões, desde as corridas nas pistas até nossa audiência global e nossas parcerias comerciais. Nossa identidade anterior representava um capítulo anterior; esta renovação de marca reflete exatamente para onde estamos indo agora”, afirma Ellie Norman, Chief Marketing Officer da Fórmula E.

A renovação da marca acompanha outras novidades da Fórmula E na temporada, como o carro GEN4, uma parceria de streaming com a Disney+ e o novo formato E-PrixUnleashed, que eleva ainda mais a competitividade.