A Williams divulgou o novo carro da escuderia para a temporada 2018 da Fórmula 1. O Williams Mercedes FW41 apresenta uma nova aerodinâmica, com presença do halo, dispositivo de proteção do cockpit, mas tem o mesmo visual do carro usado em 2017. O FW41, da ex-escuderia de Felipe Massa, foi desenvolvido pelo diretor técnico Paddy Lowe e será pilotado por Lance Stroll e Sergey Sirotkin nesta temporada.

Veja as imagens do novo carro: