Fórmula 1 voltará a ter piloto brasileiro no grid após sete anos

O Brasil está de volta ao grid da Fórmula 1. Após sete anos de ausência de um piloto brasileiro como titular, Gabriel Bortoleto, de 20 anos, foi anunciado como o novo companheiro de equipe de Nico Hulkenberg na Audi Sauber a partir da temporada de 2025.

Bortoleto, atual campeão da Fórmula 3, está tendo uma temporada de estreia impressionante na Fórmula 2, liderando o campeonato a duas etapas do fim. Ele conquistou duas vitórias e três pódios, demonstrando a consistência que chamou a atenção da Audi Sauber.

Caminhos

A trajetória de Bortoleto até a Fórmula 1 é marcada por decisões estratégicas e talento inegável. Em 2022, ele assinou com a empresa de gerenciamento de pilotos de Fernando Alonso, a A14, e no ano seguinte se juntou ao programa de desenvolvimento de pilotos da McLaren. Essa parceria lhe proporcionou o primeiro contato com um carro de Fórmula 1 em um teste no Red Bull Ring com uma McLaren de 2022.

A Sauber/Audi reconheceu o potencial de Bortoleto e optou por apostar na juventude em detrimento da experiência de Valtteri Bottas, que deixará a equipe ao final de 2024. Mattia Binotto, COO e CTO da Sauber, afirmou que Bortoleto demonstrou nas categorias de base a capacidade de ser um vencedor. “A combinação de Bortoleto com Hulkenberg representa a união ideal entre experiência e juventude”, preparando a equipe para o futuro.

A chegada de Bortoleto à Fórmula 1 marca o retorno de um piloto brasileiro à categoria máxima do automobilismo desde a aposentadoria de Felipe Massa em 2017. Pietro Fittipaldi substituiu Romain Grosjean em duas corridas em 2020, mas Bortoleto será o primeiro brasileiro a ocupar um lugar como titular em sete anos.

“A chegada de Gabriel Bortoleto é um grande presente para a torcida brasileira, uma das mais apaixonadas do mundo”, disse Alan Adler, do GP São Paulo de F1, sobre a contratação. “Por isso, vamos preparar uma grande festa para o GP São Paulo de 2025. Bortoleto terá uma enorme torcida ao seu lado. Desejamos a ele que tenha na Fórmula 1 o mesmo êxito que vem marcando sua carreira nas categorias de acesso.”

Bortoleto junta-se a outros três novatos confirmados para o grid de 2025: Kimi Antonelli (Mercedes), Jack Doohan (Alpine) e Ollie Bearman (Haas). Com a vaga na Audi Sauber preenchida, resta apenas uma vaga no grid de 2025, na AlphaTauri, com Liam Lawson sendo o favorito para a vaga ao lado de Yuki Tsunoda.