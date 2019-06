Fórmula 1: Vettel é punido e Hamilton vence Grande Prêmio do Canadá

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1, neste domingo, 9, em Toronto após uma polêmica punição ao alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, que acabou na segunda colocação, após sair na pole position e ficar na primeira colocação durante toda a prova.

Vettel cruzou a linha em primeiro lugar, mas recebeu uma punição de 5 segundos por ter fechado Hamilton contra uma mureta no momento em que retomava o controle de seu carro após cometer um erro e correr sobre a grama. Com a punição, Vettel ficou na segunda colocação, enquanto o monegasco Charles Leclerc, também da Ferrari, ficou em terceiro.

Insatisfeito com a punição, Vettel não levou seu carro até a concentração do pódio e, antes de receber o troféu, tirou a placar com o número 1 em frente ao carro de Hamilton e substituiu pela de número 2.

“É sério. Não tinha onde ir, não sabia onde estava Lewis, que queria que fizesse, vinha da grama e não tinha controle do carro”, falou Vettel em no rádio para seu engenheiro. “Estou concentrado, mas estão nos roubando a corrida”, reclamou o piloto. No pódio, Hamilton chamou Vettel para subir no ponto mais alto.

Hamilton conquistou a quinta vitória em sete provas neste ano e lidera o Mundial de Pilotos com 162. Valterri Bottas, também da Mercedes, é o segundo colocado, com 133 pontos. O terceiro é Vettel, com 100.

Le geste incroyable de Sebastian Vettel devant la voiture de Lewis Hamilton pic.twitter.com/si30YHBwjf — La F1® sur CANAL (@LaF1SurCanal) June 9, 2019

(com AFP)