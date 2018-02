Fórmula 1: Red Bull apresenta carro com pintura provisória

A Red Bull foi a terceira equipe a apresentar o novo carro para a temporada 2018 da Fórmula 1, após Haas e Williams. Nesta segunda-feira, a escuderia lançou o RB14 com a presença do halo, dispositivo de segurança aplicado ao cockpit, obrigatório a partir deste ano, sem barabatanas na traseira e com uma pintura provisória.

Nas cores azul, preta e branca, o carro ficará com essa pintura apenas na pré-temporada. Após os testes, a escuderia voltará a apresentar o modelo, dessa vez com uma cor definitiva. O preto e o branco já foram usados pela Red Bull na edição de 2015, quando a equipe foi a quarta colocada no mundial de construtores.

Daniel Ricciardo e Max Verstappen serão os pilotos da equipe em 2018. A primeira prova do ano acontece em Melbourne, na Austrália, no dia 25 de março.