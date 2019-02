Fórmula 1: RBR e Racing Point apresentam carros para 2019

A Red Bull Racing (RBR) e a Racing Point divulgaram os novos carros para a temporada 2019 da Fórmula 1. A equipe austríaca informou nesta quarta-feira, 14, que a pintura do modelo é provisória, enquanto a substituta da Force India manterá a pintura rosa que caracterizava a equipe.

O modelo RB15, da Red Bull, trouxe como principal novidade visual o fato de que o azul escuro predominante passou a dividir espaço de forma evidente com uma série de detalhes em vermelho. Essa pintura, porém, ainda não é a definitiva dos monopostos, que serão guiados pelo holandês Max Verstappen e pelo francês Pierre Gasly no Mundial, e deverá ser alterada depois dos testes de pré-temporada.

A Racing Point nomeou seu primeiro carro como RP 19, que terá a predominância da cor rosa, mas também traz o azul em sua carenagem. A presença do azul tem relação com o acordo fechamento recentemente com a SportPesa, plataforma de apostas esportivas que tem sede no Quênia. Esse apoio, inclusive, levou o nome oficial do time a passar a ser SportPesa Racing Point. E o rosa vinha sendo a cor da Force India nos últimos anos.

Na última temporada, a RBR ficou na terceira colocação do Mundial de Construtores. A Force India, porém, ficou apenas na 7ª colocação e foi vendida, por conta de problemas financeiros, para um consórcio liderado por Lawrence Stroll, pai do piloto Lance Stroll, da própria Racing Point. A nova temporada da F1 começa no dia 17 de março, com o Grande Prêmio da Austrália.

(Com Estadão Conteúdo)