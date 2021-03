Fórmula 1: Pacote de sanduíche forçou abandono de Alonso em retorno

O piloto espanhol Fernando Alonso não teve o retorno que imaginava à Fórmula 1. Bicampeão mundial da categoria, o piloto da Alpine precisou abandonar o Grande Prêmio do Bahrein, no último domingo, 28, ainda na volta 31, por um motivo curioso: um embrulho de sanduíche que se prendeu ao duto do freio traseiro do carro, trazendo dificuldades para a própria segurança de Alonso para o restante da corrida.

“Depois da segunda parada [na volta 26] um embrulho de sanduíche ficou preso nos dutos do freio traseiro, causando altas temperaturas e prejudicando o sistema de frenagem. Decidimos desistir por motivos de segurança. Foi uma pena, considerando o quão sólido o Fernando estava mostrando até aquele momento”, explicou Marcin Budkowski, diretor técnico da escuderia.

Esto me gusta mucho muchísimo ⚡️. Primera salida del año. Primeras batallas. Oleeee🥳

•

I missed this very much ⚡️. First start of the year. First battles. Oleeee🥳#alpine #f1 #bahrain pic.twitter.com/jJ5uo3jTF2 — Fernando Alonso (@alo_oficial) March 29, 2021

Alonso se manteve a maior parte do tempo entre os dez primeiros colocados. “Aparentemente, tivemos alguns destroços no resfriamento dos freios. Foi falta de sorte, porque há um buraco pequeno onde entrar alguma sujeira é casualidade. Temos que aceitar e aprender. Foi divertido ir à pista e correr. Espero que, em Ímola, tudo estará pronto para corrermos novamente”, disse.

Durante a semana, o espanhol deu uma polêmica declaração ao ser questionado sobre os atuais campeões que fazem parte do circuito como Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Na ocasião, disse ser “o melhor” entre eles mesmo depois de dois anos longe da categoria.

O heptacampeão mundial Hamilton, da Mercedes, foi o vencedor do GP do Bahrein, etapa que abriu a temporada de 2021 da Fórmula 1, em disputa emocionante com Max Verstappen, da Red Bull Racing, que terminou em segundo lugar. O finlandês Valtteri Bottas, também da Mercedes, foi o terceiro. O campeonato segue apenas na segunda metade de abril, com o GP da Emília-Romanha no dia 18.