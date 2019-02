Fórmula 1: Mercedes apresenta novo carro para a temporada 2019

Campeã das últimas cinco temporadas da Fórmula 1, tanto no Mundial de Construtores quanto no Mundial de Pilotos (quatro vezes com Lewis Hamilton e uma com Nico Rosberg), a Mercedes AMG F1 apresentou nesta quarta-feira, 13, na pista de Silverstone, na Inglaterra, o novo carro para a temporada 2019. O Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, que é o 10° construído desde o retorno da montadora alemã como uma equipe de Fórmula 1 em 2010.

Além de lançar o carro, a escuderia foi a primeira a colocá-lo na pista, logo no dia de seu lançamento. O novo modelo tem pintura muito semelhante à de 2018, nas cores prateada e azul, agora com pequenos logos da Mercedes na parte traseira.

Uma das mudanças na estrutura do carro é com a capacidade de combustível, passando de 105 quilos para 110 quilos.

Em 2019, a Mercedes busca igualar o recorde da Ferrari, que entre 1999 e 2004 conquistou seis títulos seguidos. Para isso, a equipe mantém Lewis Hamilton e Valterri Bottas como pilotos nesta temporada.

A temporada da Fórmula 1 começa com o GP da Austrália no dia 17 de março. Serão disputadas 21 etapas, com destaque para o GP da China, em 14 de abril, em Xangai, que será o 1000° da categoria. A corrida do Brasil, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, está prevista para 17 de novembro. O campeonato termina nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dabi, em 1° de dezembro.

(Com Estadão Conteúdo)