Fórmula 1: Ferrari ousa no vermelho em carro para 2018

A Ferrari apresentou nesta quinta-feira, na sede da escuderia, em Maranello, no norte da Itália, o carro que será utilizado na temporada 2018 da Fórmula 1, com visual inovador, já que a cor vermelha é ainda mais predominante. O modelo SF71H foi apresentado em solenidade com pompa, com presença dos pilotos, um jogo de luzes e um vídeo de lançamento.

O novo carro da Ferrari, que será pilotado na temporada pelo alemão Sebastian Vettel e o finlandês Kimi Raikkonen, inovou no design, já que peças como a asa dianteira, o bico, quase toda a lateral. Na parte traseira, ganharam destaque a faixa com as cores da bandeira da Itália.